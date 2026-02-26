Șase agenți FBI, concediați pentru implicarea în dosarul documentelor clasificate păstrate de Trump

Cel puțin șase agenți FBI au fost concediați în urma unei anchete legate de reținerea ilegală a documentelor clasificate de către Donald Trump la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, în 2022, potrivit presei americane. Contactat de AFP, FBI a refuzat să comenteze decizia.

Reamintim că în timpul primului său mandat, Donald Trump a fost acuzat că a păstrat documente clasificate, în loc să le predea Arhivelor Naționale, conform legii.

Primele reacții ale FBI, după valul de concedieri

Kash Patel, în prezent director FBI și cunoscut susținător al fostului președinte, a ordonat concedierea agenților implicați în caz, conform mai multor surse media. Asociația Agenților FBI a confirmat concedierile, fără a preciza numărul exact, și a criticat măsura.

Într-o declarație oficială, organizația a subliniat: „Aceste acțiuni slăbesc Biroul prin privarea acestuia de expertiză critică și destabilizarea personalului său”. Totodată, asociația avertizează că astfel de măsuri compromit capacitatea instituției de a-și îndeplini obiectivele și expun națiunea la riscuri sporite.

Ce informații ar conține documentele clasificate pe care Trump le-a dus la Mar-a-Lago

Printre dosarele găsite, conform procurorilor, se numărau informații sensibile despre apărare și probleme nucleare, provenite de la Pentagon și CIA. FBI a efectuat o percheziție la Mar-a-Lago în 2022, declanșând o investigație amplă.

Donald Trump, acuzat că a păstrat documente clasificate după primul mandat ca președinte al SUA

În iulie 2024, judecătoarea federală Aileen Cannon, numită de Donald Trump, a respins acuzațiile împotriva acestuia, invocând că numirea procurorului special Jack Smith a fost neconstituțională.

Deși procurorul general a făcut apel, cazul a fost abandonat după ce Trump a câștigat alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. Fostul președinte a negat orice încălcare a legii.

Critic frecvent al anchetelor FBI, Donald Trump a condamnat, de asemenea, investigațiile asupra susținătorilor săi implicați în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. În septembrie 2025, trei directori FBI concediați au intentat un proces civil împotriva lui Patel, acuzându-l că a „politizat” instituția pentru a favoriza interesele lui Trump.

Aceștia au susținut că deciziile de concediere au vizat agenți percepuți drept insuficient aliniați politic cu prioritățile administrației sau criticați de susținătorii președintelui republican.

