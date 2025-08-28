Investiții suplimentare în România

„Dacă Rainbow Tours vrea să continue să crească, trebuie să ia în calcul și extinderea în străinătate și dezvoltarea serviciilor de turoperare pentru clienți străini, deoarece piața poloneză va deveni în cele din urmă saturată”, a explicat Maciej Szczechura, CEO-ul Rainbow Tours.

Planurile Rainbow Tours pentru viitorul apropiat includ investiții semnificative în Paralela 45. Compania estimează că va aloca între 15 și 20 milioane de zloți (echivalentul a 3,5-4,7 milioane euro) pentru dezvoltarea operațiunilor în România în anul următor.

Aceste investiții vin în contextul unei performanțe financiare solide a Rainbow Tours. Compania a raportat venituri consolidate de 4,07 miliarde de zloți (aproximativ 925 milioane de euro) în 2024, o creștere de 23,5% față de anul precedent.

Extinderea Rainbow Tours în Grecia

Pe lângă investițiile în România, Rainbow Tours plănuiește și extinderea hotelului agenției din Rodos, Grecia. Acest proiect ar putea costa în jur de 10 milioane de euro, conform declarațiilor directorului general.

„Nu avem nicio problemă în a finanța investițiile, am avut câțiva ani buni și avem fondurile necesare, chiar și rămânând o companie care plătește dividende”, a mai explicat Szczechura.

Recomandări Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

Pentru anul în curs, Rainbow Tours anticipează o creștere continuă, deși într-un ritm mai moderat. Szczechura estimează că vânzările grupului vor crește cu un procent ridicat de o singură cifră în 2025.

„Dinamica nu va fi la fel de ridicată, creșterea s-a stabilizat. Totuși, totul indică faptul că, în ceea ce privește marjele și rezultatele, va fi în continuare un an foarte bun, probabil al doilea sau al treilea cel mai bun din istorie”, a declarat CEO-ul pentru Profit.ro.

Performanța Rainbow Tours pe piața de capital

Succesul Rainbow Tours se reflectă și în evoluția acțiunilor companiei la Bursa de Valori din Varșovia. De la începutul anului, prețul acțiunilor a crescut cu peste 20%, iar în ultimii doi ani, aprecierea a depășit 300%.

„Creșterea prețului acțiunilor Rainbow Tours din ultimii ani reflectă modul în care a evoluat compania din punct de vedere al rezultatelor”, a mai explicat Szczechura.

Rezultate preliminare pentru prima jumătate a anului 2025

Conform estimărilor preliminare, veniturile consolidate ale Rainbow Tours în perioada ianuarie – iunie 2025 au atins aproape 1,86 miliarde de zloți (436,2 milioane de euro). Această cifră reprezintă o creștere de aproximativ 12,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Recomandări Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Achiziția Paralela 45 și planurile de investiții ulterioare demonstrează angajamentul Rainbow Tours pentru expansiunea pe piața românească și consolidarea poziției sale în industria turismului european.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE