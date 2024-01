France, Paris, 2024-01-27. A tractor with a skip full of manure in the middle of the car park in the shopping area. The biggest day of mobilisation by part of the agricultural sector around Besancon since the start of the national movement. After blocking a major road at Beure, around twenty tractors headed for Chateaufarine, one of the city s major shopping areas, to check the provenance of stocks from various chains. Photograph by Antoine Mermet / Hans Lucas. France, Paris, 2024-01-27. Un tracteur avec un benne remplie du fumier au milieu du parking de la zone commerciale. La plus grosse journee de mobilisation d une partie du secteur agricole autour Besancon depuis le debut du mouvement national. Apres avoir bloque un axe majeur au niveau de Beure, un vingtaine de tracteurs a pris la direction de Chateaufarine, une grande zone commercial de la ville, pour aller controler la provenance des stocks de differentes enseignes. Photographie de Antoine Mermet / Hans Lucas. Profimedia Images