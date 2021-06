Aida Parascan, câștigătoarea „MasterChef”, a pierdut sarcina. Primele declarații. „Am trecut prin iad”

„Au trecut 5 luni în care am trecut prin toate stările prin care trece o mamă care așteaptă un bebe, în ultima saptamana insa am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea și la propriu si la figurat.

Inima „îngerașului” a încetat să bată. Sufletelul lui s a dus inapoi la Dumnezeu. A făcut și va face parte mereu din familia noastra și din mine si toti l-am iubit enorm.

Durerea si suferinta nu pot fi exprinate în cuvinte, ma rog să pot înțelege sensul a tot ce s a întamplat și mulțumesc pentru că sunt în viață și că mă întorc acasă la cei care ma iubesc”, a fost mesajul Aidei.

Aida Parascan a decis să își crească singură copiii

Recent, Aida a făcut primele declarații, după ce s-a aflat că este însărcinată. „Nu, am luat prea multe kilograme în plus și încă este o sarcină foarte dificilă.

A fost cea mai mare frică a mea (n.r. – reacția copiilor)… am 3 copii care sunt îngeri, au fost extraordinar de fericiți și bucuroși… erau super fericiți,”, a declarat recent Aida Parascan pentru Antena Stars.

Aida a dezvăluit și care este relația cu tatăl copiilor săi. Din păcate, fosta concurentă de la PRO TV este o mamă singură, însă nu se plânge de asta.

„Să spunem că avem o relație atipică. Eu am luat deciziile mele, el, pe ale lui. Mi-am crescut copiii singură, de 7 ani fac acest lucru… eu mă descurc singură. Un bărbat poate să fie lângă tine sau nu, dar un copil este cu tine toată viața.

Niciodată să nu te simți obligată să faci un avort. Unei femei nu trebuie să-i fie frică să-și crească copiii singură. Foarte greu un bărbat simte ceea ce simte o femeie în privința unui copil… suntem diferiți”, a mai spus vedeta.



