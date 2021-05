Aida Parascan, câștigătoarea „MasterChef”, este însărcinată a patra oară, dar își crește copiii singură

„Nu, am luat prea multe kilograme în plus și încă este o sarcină foarte dificilă. A fost cea mai mare frică a mea (n.r. – reacția copiilor)… am 3 copii care sunt îngeri, au fost extraordinar de fericiți și bucuroși… erau super fericiți,”, a declarat Aida Parascan pentru Antena Stars.

Aida a dezvăluit și care este relația cu tatăl copiilor săi. Din păcate, fosta concurentă de la PRO TV este o mamă singură, însă nu se plânge de asta.

„Să spunem că avem o relație atipică. Eu am luat deciziile mele, el, pe ale lui. Mi-am crescut copiii singură, de 7 ani fac acest lucru… eu mă descurc singură.

Un bărbat poate să fie lângă tine sau nu, dar un copil este cu tine toată viața.

Niciodată să nu te simți obligată să faci un avort. Unei femei nu trebuie să-i fie frică să-și crească copiii singură. Foarte greu un bărbat simte ceea ce simte o femeie în privința unui copil… suntem diferiți”, a mai spus vedeta.

„Dumnezeu m-a scos din atâtea. Întotdeauna Dumnezeu te va ajuta. Îți apare o soluție la care nu te-ai fi gândit niciodată.

Cred că noi ne-am pierdut credința şi conexiunea cu ceea ce este divin. Foarte multe femei mi-au spus că ele n-ar fi păstrat copilul acesta. Pentru mine avortul este o crimă… pentru un suflet”, a mai adăugat Aida Parascan.

