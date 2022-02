Primăria Târgovişte şi Crucea Roşie Dâmboviţa au demarat, sâmbătă, o campanie umanitară „Oamenii ajută oameni”, iar în centrul municipiului Târgovişte a fost amenajat un cort unde se strâng ajutoare pentru refugiaţii ucraineni, informează Agerpres.

„De două nopţi mi se derulează prin faţa ochilor imaginea neverosimilă a cozilor kilometrice de la graniţele României. Mame disperate cu copii în braţe, care-şi abandonează maşinile, epuizate după zeci de ore de aşteptare în vamă, şi pleacă pe jos. Vin în România fără să privească în spate. Căci ‘în spate’ e oribil. E război, cel mai urât cuvânt din lume. Am privit de multe ori dramele prin distanţarea oferită de ecranul televizorului. Acum, tragedia acestor oameni este aici, lângă noi. Şi nu mai putem doar să privim”, anunţă sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, primarul Târgoviştei, Cristian Stan.

Edilul mai spune că zilnic, între 10,00 şi 14,00 pot fi aduse donaţii la cortul din Piaţa Tricolorului.

„Împreună cu reprezentanţii Crucii Roşii, filiala Dâmboviţa, am decis să organizăm şi la Târgovişte campania umanitară ‘Oamenii ajută oameni’, pentru a veni în sprijinul refugiaţilor din Ucraina. Este amplasat un cort în Piaţa Tricolorului, lângă Consiliul Judeţean, orar de funcţionare 10.00-14.00, unde sunt acceptate donaţii: alimente neperisabile, ambalate; produse de igienă personală; pături, lenjerii; Pot fi donaţi şi bani, accesând site-ul https://crucearosie.ro/”, precizează primarul Cristian Stan.

Donaţiile pot fi făcute şi la sediul Crucii Roşii – filiala Dâmboviţa din Târgovişte, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 1.

Ajutoare pentru ucrainenii care pleacă în Vestul Europei

Voluntarii Crucii Roşii oferă, sâmbătă, pachete cu hrană caldă şi alte ajutoare sutelor de cetăţeni din Ucraina care au de aşteptat timp îndelungat în Vama Petea pentru a trece în Ungaria, în călătoria lor spre ţările din vestul Europei.

Sâmbătă după amiaza, sute de maşini din Ucraina, care au intrat în România prin alte puncte de frontieră, aşteptau să treacă în Ungaria, prin Vama Petea. La bordul maşinilor se aflau în general femei şi copii, pentru că bărbaţii nu mai pot părăsi ţara aflată în conflict cu Rusia.

Cetăţenii şi Satu Mare s-au mobilizat exemplar şi au adus la punctul de trecere a frontierei de la Petea numeroase donaţii, cel mai apreciat ajutor fiind pachetele cu hrană caldă distribuite prin intermediul Crucii Roşii, care a ridicat şi un cort în zonă.

„Având în vedere că am avut foarte multe donaţii din partea populaţiei şi a diverselor organizaţii şi grupuri sătmărene, care s-au mobilizat exemplar, am hotărât să ridicăm un cort, unde s-au putut aduce donaţiile şi de unde ne-a fost mult mai uşor să le distribuim. A fost cine a adus şi o masă caldă şi pizza. Mâncarea caldă este foarte apreciată”, a declarat jurnaliştilor aflaţi la faţa locului directorul Crucii Roşiii Satu Mare, Rodica Borlan.

Acesta a adăugat faptul că recomandă populaţiei să se informeze doar din surse sigure, să nu intre în panică şi să ajute doar cu este nevoie pentru cei ce stau foarte mult timp în vamă.

Arhiepiscopia Tomisului, colectă pentru refugiații care vin pe la Isaccea

Având în vedere situația din Ucraina precum și numărul mare de cetățeni ucraineni ce intra prin punctul vamal de la Isaccea, jud. Tulcea, Arhiepiscopia Tomisului demarează de mâine, 27 februarie, în fiecare parohie și mănăstire o colectă în bani și alimente neperisabile, pentru ajutorarea acestora, se arată într-un mesaj transmis de instituție.

Sprijin de la social-democrații maramureșeni

Social-democraţii din judeţul Maramureş au lansat o campanie de strângere de alimente, haine, obiecte de uz sanitar şi alte bunuri, pentru a veni în sprijinul refugiaţilor din Ucraina, a anunţat, sâmbătă, deputatul Gabriel Zetea, scrie Agerpres.

„PSD Maramureş, prin toate structurile şi filialele sale din teritoriu, se alături demersurilor de ajutorare a vecinilor noştri ucraineni şi lansează un apel către toi maramureşenii de bună credinţă să îşi arate empatia faţă de tragedia prin care trec locuitorii Ucrainei. În acest sens, la sediul PSD Maramureş din Baia Mare, dar şi la sediile locale ale filialei judeţene, vor fi deschise puncte de colectare unde pot fi donate alimente neperisabile, articole de îmbrăcăminte, de uz sanitar, pături şi perne, jucării de pluş sau alte jucării în stare bună pentru micuţii ucraineni fugiţi din faţa armelor. Toate acesta ajutoare urmează să fie dirijate, ulterior, spre centrele de colectare din judeţ, în funcţie de indicaţiile pe care le va transmite Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Maramureş sau la solicitarea primăriilor care găzduiesc refugiaţi şi au nevoie de sprijinul nostru”, a spus Gabriel Zetea.

Donații pentru orașul Cernăuți

Primarul Mihai Chirica a declarat, vineri, că municipalitatea ieşeană ar putea sprijini financiar cu 100.000 de euro, precum şi logistic, primăria oraşului înfrăţit Cernăuţi din Ucraina.

„În cursul serii de joi, 24 februarie, primarul oraşului Cernăuţi, Roman Klichuk, a trimis Primăriei Municipiului Iaşi o solicitare de sprijin constând în o serie de echipamente şi bunuri necesare pentru sprijinirea populaţiei ucrainene afectate de invazia armatei Rusiei. Edilul din Cernăuţi a solicitat, printre altele, generatoare diesel şi electrice, dispozitive de încărcare, utilaje de manipulare, maşini de transport, rezervoare şi purificatoare de apă, truse de prim ajutor, corturi, saci de dormit, toate acestea fiind necesare pentru organizarea unor centre pentru refugiaţi”, a declarat primarul Mihai Chirica, prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit edilului ieşean, la propunerea sa a fost iniţiat un proiect de hotărâre privind alocarea unui ajutor financiar de aproximativ 100.000 de euro pentru Primăria oraşului Chişinău. Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local în şedinţele de vineri şi va fi votat în şedinţa de plen de luni.

„În urmă cu două luni şi jumătate, am avut bucuria de mă întâlni la Iaşi cu domnul primar Roman Klichuk, consulul general al României la Cernăuţi, doamna Irina Loredana Stănculescu, şi preşedintele Consiliului Raional Cernăuţi, domnul Ruslan Domnitsak, şi convenisem atunci să reluăm, îmbunătăţi şi extinde relaţiile de colaborare. În acest an se vor împlini 10 ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre Iaşi şi Cernăuţi şi, desigur, mi-aş fi dorit să aniversăm acest moment în condiţii de pace. Dar ‘fratele’ la nevoie se cunoaşte, astfel încât, pe lângă campania de strângere de ajutoare pe care am iniţiat-o, încercăm să fim alături şi în acest fel de poporul ucrainean atât de afectat de drama războiului”, a mai declarat primarul Mihai Chirica.

Ajutoare și din Harghita

Preşedintele Consiliul Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a anunţat, vineri, demararea unei campanii de strângere de ajutoare pentru raionul Beregovo, din regiunea Transcarpatia, Ucraina, cu care administraţia din Harghita este pe cale să se înfrăţească, scrie Agerpres.

Într-o postare video pe Facebook, Borboly Csaba a precizat că a discutat cu preşedintele raionului Beregovo, Rezes Karoly, care i-a spus că în zonă au venit foarte mulţi refugiaţi din Kiev şi din zoan de est a Ucrainei şi este nevoie de ajutor pentru asigurarea alimentaţiei şi a cazării acestor persoane.

Drept urmare, Consiliului Judeţean Harghita a demarat o campanie de strângere de ajutoare, oamenii fiind îndemnaţi să doneze alimente neperisabile, pături, lumânări şi lămpi solare.

„Noi, astăzi (vineri – n.r.), CJ Harghita demarăm o campanie prin care am dori să strângem alimente neperisabile, pături şi tot ce este nevoie pentru a caza aceşti oameni în săli de sport, în cămine culturale, şcoli sau alte locaţii, lumânări, pentru că se preconizează că furnizarea energiei va fi oprită, lămpi cu încărcare solară. Aceste patru lucruri sunt care aşteptăm să veniţi cu ajutor. (…)Pentru că deja, aşa am înţeles de la domnul preşedinte, magazinele sunt goale şi lucrul cel mai greu va fi pentru dânşii să ofere alimentaţia necesară”, a declarat Borboly Csaba, în mesajul de pe Facebook.

Preşedintele CJ a arătat că în Harghita s-au înfiinţat mai multe puncte de colectare, la Miercurea Ciuc, la Gheorgheni, Topliţa, Odorheiu Secuiesc şi Cristuru Secuiesc.

La Miercurea Ciuc, cei care doresc să aducă ajutoare necesare refugiaţilor din Ucraina, sunt aşteptaţi la garajul Palatului Administrativ, dinspre Universitatea Sapientia.

foto: Inquam Photos / Casian Mitu

