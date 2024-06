În interviul pentru Al Jazeera, post interzis în Israel, femeia a declarat că „am refuzat să-mi abandonez casa. Atunci, soldații israelieni au pus câinele pe mine”.

Dawlat Abdullah Al Tanani a mai spus că „acel animal m-a mușcat în timp ce eram în patul meu. M-a târât până la ușa de intrare”.

În imaginile captate de camera montată, femeia este atacată brutal de animal. Al Tanani a spus că a avut „o rană gravă” în urma atacului. „Aici nu mai există spitale ori medicamente, așa că nu m-am putut trata”, a adăugat femeia.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Al Jazeera network broadcasted a video showing an Israeli army dog attacking and viciously biting a 66 year old Palestinian woman in her house in Jabalia city, North Gaza. The video was obtained by from the camera attached to the dog itself. pic.twitter.com/HFhAL7KtV8