De mai bine de o săptămână, mii de albanezi protestează zilnic la Tirana față de acest proiect hotelier condus de Ivanka Trump, fiica cea mare a președintelui american Donald Trump, și soțul ei, Jared Kushner, prin intermediul companiei Affinity Partners.

„Albania nu e de vânzare” sub îngrijorări pentru mediu

Proiectul, estimat la 4,6 miliarde de dolari, a stârnit indignare în ţara balcanică atât din cauza amplasării sale în apropierea unei zone protejate, care adăposteşte flamingo, foci şi locuri de cuibărit pentru broaşte ţestoase marine, cât şi din cauza unei percepute lipse de transparenţă în jurul planurilor concepute de investitorii străini, notează Reuters.

Potrivit protestatarilor, proiectul reprezintă un risc pentru mediu și pentru o lagună din apropiere, vitală pentru migrația păsărilor.

Joi seara, la fel ca în cazul mitingurilor anterioare, mulțimea a mărșăluit spre sediul Guvernului Albaniei, pe bulevardul principal al Tiranei. Protestatarii au afișat pancarte inscripționate „Albania nu este de vânzare” și au cerut demisia prim-ministrului Edi Rama, aflat de aproape 13 la putere.

„Nu dorim acest tip de investiție, deoarece ar putea dăuna mediului și ar putea schimba acest loc pentru totdeauna”, a declarat pentru AFP Teftalia Papa, studentă la jurnalism.

„Proiectul Zvernec ne va distruge natura. Va fi construit pe un teren protejat, într-o rezervație naturală, ceea ce va afecta atractivitatea țării noastre pentru turiști”, s-a revoltat Fadel Dia, un IT-ist înfășurat la protest în steagul național al Albaniei.

„Revoluția Flamingo”

Protestele au început la sfârșitul lunii mai, la Zvernec, când muncitorii instalau sârmă ghimpată pentru a înconjura o parte din zona destinată proiectului. Gardul de sârmă ghipată a fost îndepărtat între timp.

Videoclipuri cu buldozere pe plajă și ciocniri violente între protestatari și agenți de pază privați au circulat online, stârnind indignare în toată țara.

Nemulțumirea față de proiectul hotelier s-a transformat într-o așa-numită „Revoluție Flamingo” împotriva corupției și Guvernului Rama.

„Oamenii s-au săturat”, a declarat profesorul universitar Ervin Goci, care este implicat în proteste. „Întreaga clasă politică trebuie să plece”, a adăugat el.

Comisia Europeană avertizează Albania în privința aderării la UE

Albania a primit deja avertismente din partea Comisiei Europene, care și-a exprimat îngrijorări că proiectul hotelier de la Zvernec ar putea încetini procesul de aderare la blocul comunitar.

Prim-ministrul socialist al Albaniei a minimalizat îngrijorările protestatarilor și a declarat într-un interviu acordat pentru Reuters că proiectul va continua şi va fi finalizat în mod responsabil.

Edi Rama a dat asigurări totodată că a făcut progrese în combaterea corupţiei, inclusiv prin crearea unui parchet special, cunoscut ca SPAK, care a deschis o serie de anchete de mare amploare în ultimii ani.

Edi Rama spune că străinii sunt cei care aduc bani și apără proiectul hotelier al familiei Trump

Premierul Rama a apărat complexul turistic planificat de Ivanka Trump și Jared Kushner, afirmând că politica sa de atragere a investiţiilor străine pentru dezvoltarea industriei turistice este corectă. El a respins criticile, susţinând că protestele nu au fost atât de ample pe cât s-a scris în presă, inclusiv în cea internațională.

„Dacă nu ar fi fost Jared, nu le-ar fi păsat câtuşi de puţin de ceea ce se întâmplă în Albania”, a declarat Rama într-un interviu acordat pentru Politico, susținând „cei care îl urăsc pe Trump” au contribuit la amplificarea protestelor. Premierul Albaniei a sugerat chiar implicarea regimului de la Teheran.

Fiica cea mare a președintelui Trump și soțul ei își doresc în țara balcanică un complex cu 10.000 de camere de hotel şi vile. Ivanka Trump a povestit că s-a îndrăgostit de Albania acum câţiva ani, în timpul unei vizite cu iahtul.

Modificări controversate aduse în 2024 legii albaneze privind zonele protejate au deschis calea pentru dezvoltarea acestui proiect.

„Străinii sunt prioritatea numărul unu, pentru că străinii aduc bani în ţară pentru albanezi”, a argumentat Edi Rama, subliniind că Albania şi-a triplat PIB-ul de când a devenit el prim-ministru, în 2013.

Edi Rama a spus că nu a vorbit cu Jared Kushner de când au început protestele. „El are treburile lui, iar, pe de altă parte, el şi Ivanka nu au nicio legătură cu toată această poveste total falsă şi fabricată”, a declarat premierul albanez, menţionând că şi alţi investitori, precum Power Holding din Qatar, sunt implicaţi în proiect.

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