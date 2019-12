De Valentina Postelnicu,

Deputatul ALDE Steluţa Cătăniciu a transmis avertismentul prin intermediul unui mesaj pe Facebook.

„Constat că, la ore târzii ale înserării, guvernul Orban a decis că are o mare problemă de rezolvat, între Crăciun și Revelion, și care nu suportă amânare: soarta României depinde de desființarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ. Justificarea dlui Predoiu, cum că desființarea ar fi cerută de magistrați și de rapoartele de țară, ignoră că alţi nenumărați magistrați, dar mai ales cetățeni, susțin păstrarea acestei secții în numele unui principiu de bun simț, acela că și înfăptuitorii de dreptate, ca orice alți profesioniști, trebuie să dea socoteală într-un fel pentru faptele lor reprobabile, atunci când ele se produc”, a scris Steluța Cătăniciu.

Potrivit acesteia, SIIJ era o structură bună, atunci când funcționa „sub pulpana” DNA, iar acum, că este aleasă de CSM conducerea Secției este pusă la îndoială independența acesteia.

„Așa cum am atras atenția în repetate rânduri, SIIJ era bună pe când funcţiona sub pulpana DNA şi avea puterea de a influenţa deciziile judecătorilor prin cele peste 4.000 de dosare pe care le ținea la sertar pentru șantaj. Acum, când conducerea SIIJ e aleasă de CSM, dintr-odată se pune la îndoială independența secției. Oare de ce nu am ridica această secție la rang de direcție la fel ca DNA sau DIICOT?”, a precitat reprezentanta ALDE.

Steluţa Cătăniciu aminteşte că votul ALDE pentru învestirea Guvernului Orban a presupus „promisiuni ferme” în privinţa secţiei speciale.

„Noi, ALDE, am votat în favoarea învestirii acestui Cabinet doar pe baza promisiunii ferme, de onoare, că nu se va ajunge la situația care începe să se contureze: desfiinţarea SIIJ. Anunţ public că nu vom renunţa niciodată la aceste principii! Dacă alegeți să desființați SIIJ, fie prin OUG, fie printr-o nouă asumare de răspundere, pe noi, dragi colegi liberali de la guvernare, să nu mai contați”, a mai spus Steluța Cătăniciu.

Şi Varujan Vosganian a comentat decizia Executivului Orban de a-şi asuma ca punct de vedere desfiinţarea secţiei speciale din justiţie.



„Una dintre condițiile puse de ALDE și acceptate de PNL pentru susținerea Guvernului Orban a fost aceea că chestiunea privind Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) se rezolvă prin dezbatere parlamentară și nu prin OUG sau asumarea răspunderii. La punctul 3, Acordului politic dintre ALDE și PNL prevedea următoarele: „Modificarea legislației în domeniul Justiției se va face numai prin dezbatere și aprobare parlamentară.” Așadar, înainte de a decide în privința SIIJ, Guvernul trebuie să ne spună dacă Acordul politic dintre ALDE și PNL mai rămâne valabil”, a scris Vosganian, pe Facebook.

Guvernul a aprobat, vineri seara, un Memorandum al Ministerului Justiţiei, privind situaţia Secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor, care recomandă desfiinţarea acestei structuri. Premierul s-a declarat de acord cu această decizie.



