Tăriceanu a precizat că o cauză a rezultatului dezastruos de la europarlamentare, unde partidul nu a trecut pragul de 5%, îl reprezintă confuzia doctrinară a formaţiunii.

”Am hotărât împreună cu colegii mei ca în luna septembrie să avem un congres doctrinar pentru o definire ideologică a noastră mai clară pentru că am constatat că există o deficienţă de percepţie doctrinară în ceea ce ne priveşte. Suntem partidul clasei de mijloc, suntem partidul întreprinzătorilor mici şi mijlocii suntem partidul profesiilor liberale dar cred că oferta noastră electorală nu a fost suficient de convingătoare pentru aceştia”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, după ședință.

Liderul ALDE și-a certat colegii pentru că au informat cu o zi înainte presa că el urmează să își anunțe candidatura la prezidențiale.

El le-a spus membrilor ALDE că dorește să se consulte mai întâi și cu cei din PSD, sperând că va fi totuși candidatul comun la alegeri, capacitatea ALDE de a genera voturi dovedindu-se ineficientă la alegerile din mai.

Tăriceanu a mai anunţat că vrea în continuare să fie candidat pentru alegerile prezidenţiale.

„Am discutat asta cu colegii mei, nu sunt solicitări noi, nu mi-am schimbat punctul de vedere, am anunţat mai de mult intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale, dar, în acelaşi timp, ţin să subliniez că, aşa am discutat cu cei din PSD în cadrul coaliţiei politice pe care o avem, că este cu mult mai util să avem o candidatură comună. Nu mi-am schimbat nici în acest moment punctul de vedere. Trebuie în perioada următoare, având în vedere că acest hop al moţiunii de cenzură a fost trecut cu bine, să discutam cu cei din PSD. Prima opţiune, aşa cum am spus, rămâne cea a unei candidaturi comune şi din punctul meu de vedere”, a afirmat Tăriceanu după şedinţa conducerii ALDE, întrebat în legătură cu solicitările care i-au fost adresate de a candida la prezidenţiale.

