„S-ar putea întâmpla asta”, a declarat actorul în vârstă de 63 de ani, în interviul acordat lui George Stephanopoulos de la ABC, adăugând că nu-i pasă.

Pistolul pe care Alec Baldwin îl ținea în mână în timpul unei repetiții s-a descărcat, iar glonțul a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins și l-a rănit pe regizorul Joel Souza.

Baldwin a susținut că „nu a apăsat pe trăgaciul armei” și a adăugat că „cineva a pus un glonț real într-o armă. Știu că nu sunt eu”, a afirmat el.

„Nu știu ce s-a întâmplat pe acel platou. Nu știu cum a ajuns acel glonț în acea armă. Nu știu. Dar voi face tot posibilul pentru ca asta să nu se mai întâmple”, a mai spus actorul.

Actorul a precizat că în timpul repetiției din 21 octombrie, Halyna Hutchins îi dirija fiecare mișcare.

„Mă ghida în legătură cu modul în care să țin arma pentru acel unghi. Am ținut pistolul acolo unde mi-a spus ea să-l țin, fiind direcţionată chiar sub axila ei”, a explicat Baldwin.

Pentru a obține cadrul perfect, actorul a spus că a trebuit să armeze pistolul, dar nu să tragă cu el.

„Nu am apăsat pe trăgaci. Am armat pistolul. Am spus: Poți să vezi asta? Poți să vezi asta? Și apoi am dat drumul la percutorul armei, iar arma s-a descărcat”, a mai spus Baldwin.

A fost pentru prima dată când Alec Baldwin a vorbit despre incident în fața camerei, cu excepția unei scurte declarații făcute în fața paparazzilor, în încercarea de a-i opri pe aceștia să îl mai urmărească. Actorul a afirmat atunci că nu are voie să ofere detalii despre ancheta autorităților, spunând că Halyna Hutchins a fost prietena lui.

Deocamdată, nu se știe dacă autoritățile urmăresc un scenariu de descărcare accidentală. Până acum, anchetatorii au strâns 600 de dovezi de pe platourile de filmare, inclusiv arma cu care a fost tras glonțul care a provocat moartea accidentală a Halynei Hutchins.

