Calendar pentru alegerile locale parțiale din decembrie 2025

Alegerile locale parţiale 2025 vor avea loc duminică, 7 decembrie. Perioada electorală va începe în data de 2 noiembrie 2025, data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Aceasta a precizat că toate termenele sunt reduse la jumătate, fiind vorba de alegeri parţiale.

2 noiembrie 2025: începe perioada electorală;

11 noiembrie 2025: depunerea candidaturilor pentru funcția de primar în cele 12 localități;

12 noiembrie 2025: depunerea candidaturilor pentru Primăria București și Consiliul Județean Buzău;

22 noiembrie 2025: începe campania electorală;

6 decembrie 2025, ora 7.00: se încheie campania electorală;

7 decembrie 2025: ziua votului.

Lista localităților unde se votează la alegerile locale parțiale 2025

Alegerile locale parţiale vor avea loc în Bucureşti, pentru Primăria Capitalei, pentru Consiliul Judeţean Buzău şi în mai multe circumscripţii din ţară.

Astfel, este vorba de alegeri parţiale în:

comuna Remetea, judeţul Bihor;

comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani;

comuna Marga, judeţul Caraş-Severin;

comuna Dobromir şi comuna Lumina, judeţul Constanţa;

oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa;

comuna Sopot, judeţul Dolj;

comuna Valea Ciorii, judeţul lalomiţa;

comuna Vânători, judeţul laşi;

comuna Poienile de sub Munte şi comuna Şieu, judeţul Maramureş;

comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

