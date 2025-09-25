Partidul Nostru a fost înființat la 20 mai 1994 sub denumirea Partidul Țărănesc Creștin Democrat din Moldova, modificată apoi în Partidul Popular Republican. Denumirea actuală datează din 2014, când partidul a intrat sub conducerea lui Renato Usatîi.

Sub conducerea lui Renato Usatîi, Partidul Nostru a obținut cel mai bun scor electoral al său la alegerile locale din 2015 – 11,15% din voturi. În schimb, nu a luat niciun mandat la alegerile parlamentare din 2019 și nici la cele din 2021, când a participat alături de Partidul Patria în cadrul Blocului electoral „Renato Usatîi”.

Renato Usatîi, un politician controversat

La rândul lui, Renato Usatîi a câștigat, începând cu 2015, două mandate de primar al orașului Bălți și a renunțat de fiecare dată la mandat. De asemenea, s-a clasat de două ori pe locul trei la alegerile prezidențiale, cu 16,9% din voturi în 2020, respectiv 13,79% în 2024. În 2020 și-a anunțat sprijinul pentru Maia Sandu în detrimentul fostului președinte pro-rus Igor Dodon, iar în 2024 nu a susținut pe nimeni.

Considerat un om de afaceri și politician charismatic și controversat, Renato Usatîi și-a crescut profilul politic cu dezvăluiri „picante” din culisele scenei politice din Republica Moldova, un stil de viață excentric și concerte. El este un critic al președintei Maia Sandu, dar mai ales al fostului președinte pro-rus Igor Dodon.

Viziunea Partidului Nostru este de fapt viziunea lui Renato Usatîi. Sub sloganul „E timpul să fim împreună! Doar pentru Moldova!”, Partidul Nostru spune că este un „partid pro-moldovenesc” care vrea să ducă o „politică externă subordonată intereselor cetățenilor Rep. Moldova”.

Partidul Nostru, cu șanse să intre pentru prima dată în Parlament

Unele sondaje arată că Partidul Nostru ar urma, în premieră, să depășească pragul electoral de 5% stabilit pentru accederea formațiunilor politice în Parlament, în timp ce altele îl prezintă puțin sub limita pragului.

Lista candidaților Partidului Nostru este deschisă de Renato Usatîi, urmat de Elena Grițco, Nina Cereteu, Alexandr Berlinschii și Serghei Ivanov.

14 partide, patru blocuri electorale și patru candidați independenți figurează pe buletinul de vot de la alegerile programate duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova. Blocul Unirea Națiunii s-a retras la începutul acestei săptămâni în favoarea PAS, pentru a păstra cursul european al micului stat situat între Ucraina sfâșiată de război și România.

