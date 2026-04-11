Donald Trump promite să ajute financiar Ungaria, dar cu o condiție

„Administrația mea este pregătită să mobilizeze întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei – așa cum am făcut-o pentru marii noștri aliați în trecut – în cazul în care prim-ministrul Viktor Orbán și poporul maghiar vor avea vreodată nevoie de ea. Așteptăm cu nerăbdare să investim în prosperitatea viitoare care va fi creată sub conducerea continuă a lui Orbán!”, a scris Trump.

Declarația a fost interpretată ca o posibilă referire la un așa-numit „scut financiar” despre care s-a discutat în 7 noiembrie 2025, când premierul ungar a vizitat Washingtonul. Viktor Orbán a anunțat atunci că SUA ar fi promis sprijin pentru stabilitatea financiară a Ungariei în cazul unui atac extern asupra economiei țării. Totuși, potrivit publicației Népszava, Trump ar fi negat ulterior existența unui acord concret în acest sens, într-un interviu recent.

În ciuda confuziei, Trump și-a intensificat sprijinul public pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria, programate pentru duminică. Pe lângă mesajele de susținere postate pe rețelele sociale, el a declarat că Orbán „este un lider puternic» care a realizat „rezultate fenomenale”. Fiul său, Donald Trump Jr., a lansat un apel similar maghiarilor, avertizând că „în absența lui Orbán, comuniștii vor prelua puterea în Ungaria”.

Planurile inițiale ale fostului președinte de a vizita personal Ungaria pentru a-și demonstra susținerea față de Orbán nu s-au concretizat. În schimb, vicepreședintele american JD Vance a fost prezent la Budapesta, unde a participat la un miting organizat la MTK Sportpark pentru a marca Ziua Prieteniei Maghiaro-Americane.

Donald Trump a mai avut intervenții similare în trecut, iar la finalul lunii martie 2026, el a transmis un mesaj aproape identic maghiarilor, îndemnându-i să-l susțină pe Viktor Orbán pentru a asigura continuitatea guvernării acestuia.

Cum l-a ajutat Donald Trump pe Javier Milei

Trump l-a ajutat și pe prietenul său Javier Milei în Argentina care se confrunta cu o criză fără precedent în ajunul alegerilor legislative naționale.

Într-o mișcare financiară rară, administrația americană condusă de Donald Trump a intervenit în sprijinul Argentinei în septembrie 2023, oferind un ajutor de 20 de miliarde de dolari pentru a stabiliza moneda națională a țării sud-americane. Această inițiativă a fost menită să întărească încrederea piețelor înaintea alegerilor intermediare cruciale din Argentina.

Președintele argentinian Javier Milei, aflat la vremea respectivă într-un moment dificil al mandatului său, a beneficiat direct de acest sprijin. Decizia SUA a fost considerată „aproape fără precedent”, fiind prima intervenție de acest tip într-o economie latino-americană de la criza mexicană din 1995.

În februarie 2024, Milei a zburat la Washington pentru a-și arăta sprijinul pentru liderul american.

Primindu-l la Casa Albă pe liderul libertarian argentinian Javier Milei, Trump a avertizat că SUA nu își va „pierde timpul” ajutând Argentina dacă partidul lui Milei nu va triumfa.

14 Octombrie 2025, Washington: președintele Donald Trump îl întâmpină pe președintele Javier Milei la Casa Albă. Foto: Hepta

„Alegerile vor avea loc foarte curând”, a spus el. „Sunt alegeri foarte importante. Dacă pierde, nu vom fi generoși cu Argentina”, a spus Trump.

Trump a adăugat: „Victoria [pentru Milei] este foarte importantă. Am auzit că rezultatele tale din sondaje sunt destul de bune. Cred că vor fi mai bune după această întâlnire.”

