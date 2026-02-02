Viktor Orban (62 de ani) se confruntă cu cea mai mare provocare de când a preluat puterea, în 2010, deși rezultatul este încă foarte incert.

Alegerile din 12 aprilie din Ungaria ar putea avea implicații majore pentru Europa și forțele politice de extremă-dreapta de pe bătrânul continent.

Viktor Orban, considerat un cal troian al Kremlinului în UE și NATO, a căutat să intre în dispute cu Comisia Europeană în timp ce a menținut legături cordiale cu regimul de la Moscova și a criticat Ucraina pentru faptul că nu cedează în fața Rusiei.

Ultimul sondaj, efectuat între 21 și 24 ianuarie de Institutul Publicus și publicat de cotidianul Nepszava, arată că 48% din votanții hotărâți sprijină Tisza, în timp 40% preferă Fidesz, fapt care nu s-a schimbat din decembrie.

În afară de cele două partide mari, numai Patria noastră (Mi Hazank) are șanse să depășească pragul de 5% necesar pentru accederea în Parlamentul Ungariei.

Fondat în octombrie 2020 și condus de Peter Magyar, partidul Tisza promite să combată corupția înrădăcinată sub regimul lui Orban, să deblocheze miliarde de euro din fondurile UE pentru a stimula economia și să ancoreze cu fermitate Ungaria în UE.

Sondajul mai arată că 63% dintre votanți cred că Ungaria se îndreaptă într-o direcție greșită. Acest procentaj se ridică la 71% în rândul pensionarilor, un segment demografic-cheie, pe care Viktor Orban încearcă să-l țină de partea sa prin creșterea pensiei.

Cele mai multe sondaje indică faptul că Fidesz este depășit de Tisza în pofida măsurilor lui Viktor Orban de a „mulțumi” electoratul după ani de stagnare economică în Ungaria, care s-a confruntat cu cea mare creștere a inflației din UE după invadarea Ucrainei de către Rusia.

De cealaltă parte, institutele proguvernamentale de sondare a opiniei publice indică Fidesz drept câștigător în alegeri. De exemplu, Institutul Nezopont susține că Orban se bucură de un sprijin electoral de 46%, cu peste 11% față de Peter Magyar.

