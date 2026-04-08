Plan în 12 puncte, semnat la Moscova

Acordul include un plan în 12 puncte, semnat la Moscova de ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó și ministrul rus al sănătății Mihail Murashko. Documentele arată că cele două state intenționează să colaboreze în sectoare precum combustibilul nuclear, petrolul, gazele și proiectele de energie regenerabilă. Una dintre priorități este inversarea scăderii comerțului bilateral, afectat de sancțiunile impuse Rusiei de Uniunea Europeană după invazia Ucrainei din februarie 2022.

„Cooperarea bilaterală a Ungariei este ghidată de interesul național, nu de nicio presiune de a se conforma presei liberale extrem de părtinitoare. Continuați munca părtinitoare!”, a declarat Szijjártó, întrebat despre documente.

În plus, acordul prevede importul de profesori ruși pentru consolidarea educației în limba rusă în Ungaria și recunoașterea reciprocă a calificărilor academice. De asemenea, sunt planificate programe de schimb pentru studenți și colaborări în sport și artele spectacolului.

Critici dure din opoziție și controverse privind relațiile cu Rusia

Adversarul politic al lui Orbán, Péter Magyar, a criticat dur această apropiere de Moscova, numind-o „trădare sfruntată”. În campania pentru alegerile parlamentare, Magyar a susținut că alianța cu Rusia reprezintă un „călcâi al lui Ahile” pentru guvernul Fidesz. Orbán, în schimb, a încercat să prezinte relațiile cu Rusia drept un avantaj strategic, acuzându-l pe Magyar că ar dori să implice Ungaria în conflictul din Ucraina și să pună în pericol accesul țării la resursele energetice rusești.

Summitul de la Moscova din decembrie 2025, parte a celei de-a 16-a ediții a Comisiei Interguvernamentale Ruso-Ungare pentru Cooperare Economică, a reafirmat intențiile Budapestei de a menține relații strânse cu Kremlinul. Într-unul dintre documentele citate de POLITICO, cele două guverne subliniază importanța „dezvoltării unor legături pe termen lung, reciproc avantajoase, între cele două țări”. Totuși, documentele notează că aceste relații nu ar trebui să fie „incompatibile cu obligațiile Ungariei care decurg din apartenența sa la Uniunea Europeană”.

Orbán a fost un opozant vocal al sancțiunilor europene împotriva Rusiei și al sprijinului militar pentru Ucraina. Bloomberg a relatat că, într-o convorbire telefonică din octombrie 2025, premierul maghiar i-ar fi promis președintelui rus Vladimir Putin că Ungaria va sprijini „în orice mod posibil” interesele Moscovei, chiar numindu-se „șoarecele” pentru „leul” rus.

Alegeri decisive pentru Viktor Orbán după 16 ani la putere

Alegerile parlamentare din această duminică reprezintă un test crucial pentru Viktor Orbán, care se află la putere de 16 ani. Conform sondajelor, partidul său Fidesz se află în urma opoziției de centru-dreapta Tisza. Campania electorală a fost marcată de scurgeri de informații, acuzații de spionaj și dispute diplomatice.

Votarea urmează să înceapă duminică, iar rezultatele acestor alegeri ar putea influența nu doar viitorul politic al lui Orbán, ci și relațiile Ungariei cu Uniunea Europeană și Rusia.

Cum votează maghiarii din România la alegerile din Ungaria 2026

Pe 18 martie, procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență al cetățenilor maghiari care locuiesc în afara Ungariei a ajuns la final și peste 311.457 de persoane din România s-au înscris pe listele electorale, ceea ce le oferă dreptul de a primi un pachet poștal pentru a-și exercita dreptul la vot.

După încheierea fazei administrative, urmează partea practică a procesului electoral: primirea pachetului de vot, completarea acestuia și returnarea lui corectă și în termen. Potrivit consulului general al Ungariei la Cluj-Napoca, Csaba Grezsa, există două opțiuni pentru primirea materialelor de vot.

Pachetele de scrisori completate pot fi depuse la Consulatul General în perioada 28 martie – 11 aprilie, zilnic între orele 7:00 și 21:00. Pe 12 aprilie, ziua alegerilor, voturile prin corespondență pot fi în continuare exprimate, dar numai între orele 6:00 și 19:00. Cel mai important termen limită este, așadar, 12 aprilie, ora 19:00: coletul poștal trebuie să sosească până la această oră pentru a fi introdus valid în sistem.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE