„Potrivit unor informaţii preliminare, sub rezerva unor confirmări suplimentare, Lukaşenko a fost transportat de urgenţă la Spitalul Clinic Central din Moscova, după o întâlnire cu uşile închise cu Putin. În prezent, el se află în continuare sub îngrijire medicală acolo. Specialişti de prim-plan au fost mobilizaţi să se ocupe de starea sa critică”, a scris Ţepkalo, informația nefiind confirmată din alte surse independente.

„Au fost efectuate proceduri de purificare a sângelui, iar Lukașenko a fost considerat netransportabil. Eforturile orchestrate pentru salvarea dictatorului belarus au avut ca scop să risipească speculațiile privind presupusa implicare a Kremlinului în otrăvirea sa”, a mai afirmat opozantul belarus, fost candidat la președinție.

Valeri Ţepkalo face, totodată, un apel la „liderii occidentali să convoace o sesiune strategică în zilele următoare pentru a discuta inițiativa «Alegeri» și alte măsuri care ar trebui luate pentru a asigura perioada de tranziție”.

