Potrivit celor două surse citate, convoiul de mașini în care se afla Lukașenko a ajuns la spital în jurul orei locale 19.00, timp în care accesul la clinică a fost închis, iar drumurile către aceasta au fost păzite de forțe de ordine înarmate.

LUKASHENKO HOSPITALIZED



Belarussian opposition ?? reports:



“According to our information, today at around 19:00, Lukashenka arrived at the Republican Clinical Medical Center of the Department of Police of the Republic of Belarus, which is located on the banks of the Drozdy… pic.twitter.com/6rli0ONgBT — Jason Jay Smart (@officejjsmart) May 13, 2023

Convoiul a părăsit spitalul – Centrul Medical Clinic Republican – două ore mai târziu, conform informațiilor organizației Belarusian Hajun.

Lukashenkos motorcade left the hospital two hours later.

According to our information, at around 21:00 Lukashenkos motorcade left the Republican Clinical Medical Center. And at around 21:20 they stopped in Astrashytski Haradok. — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 13, 2023

Lukașenko a fost văzut în public la Moscova, la parada de Ziua Victoriei alături de președintele rus Vladimir Putin și de liderii țărilor din Comunitatea Statelor Independente (CIS), unde aparenta sa slăbiciune fizică a atras atenția.

Spre deosebire de ceilalți lideri, el a trebuit să fie condus în jurul micului perimetru în care a avut loc evenimentul. De asemenea, Lukașenko a fost nevoit să renunțe la participarea la dineul oficial cu Putin.

(2/2) #Lukashenko was unable to attend the dinner with #Putin, allegedly for health reasons, and left #Moscow. According to journalist Bolkunets, an ambulance accompanied him to the airport. pic.twitter.com/bnXEfIVLNx — KyivPost (@KyivPost) May 9, 2023

Reuters a scris că Lukașenko părea „obosit și puțin nesigur pe picioare, iar la mâna dreaptă era vizibil un bandaj… deși, în rest, nu a dat semne evidente de indispoziție”.

Mai târziu, în aceeași zi, Lukașenko a participat la ceremonia de Ziua Victoriei de la Minsk. Cu toate acestea, el a încălcat tradiția și a purtat un costum în loc de uniforma militară și nu a ținut un discurs.

Lukașenko a participat, de asemenea, la foarte puține evenimente în ultimele două săptămâni.

