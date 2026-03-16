„Atacul Rusiei asupra hidrocentralei Novodnistrovsk din Ucraina a provocat scurgeri de petrol în râul Nistru, amenințând aprovizionarea cu apă a Republicii Moldova.

Am declarat alertă de mediu și acționăm pentru a ne proteja oamenii. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, afirmă Maia Sandu într-un mesaj publicat pe X.

Russias attack on Ukraines Novodnistrovsk hydropower plant has spilled oil into the Nistru River, threatening Moldovas water supply.



We declared environmental alert and are acting to protect our people. Russia bears full responsibility. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 15, 2026

Stare de alertă de mediu pe râul Nistru

La cinci zile după ce primele „pete uleioase” au fost observate pe râul Nistru, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pe Nistru pentru o perioadă de 15 zile, începând cu 16 martie, notează NewsMaker.md.

Salvatorii și specialiștii în protecția mediului continuă intervențiile în teren, alături de colegii lor din România, iar armata națională a Rep. Moldova a fost mobilizată în nordul țării – regiunea cea mai afectată de poluare. Între timp, poluarea a ajuns și în zona regiunii separatiste proruse Transnistria.

Starea de alertă include unitățile administrativ-teritoriale situate în bazinul râului Nistru, și anume raioanele Drochia, Soroca, municipiul Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Dubăsari, municipiul Chișinău, Criuleni, Anenii Noi, Tighina, unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, precum și parțial: Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă.

Baraje suplimentare la lacul de acumulare Dubăsari

„Starea de alertă nu înseamnă că situația a devenit critică, ci că autoritățile instituie din timp un mecanism juridic care permite prevenirea agravării acesteia. Acest regim oferă autorităților câteva pârghii importante”, a explicat Sergiu Diaconu, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), citat de Radio Chișinău.

Potrivit lui Sergiu Diaconu, starea de alertă va permite autorităților să intensifice intervențiile tehnice, să instituie unele restricții temporare privind captarea și utilizarea apei în sectoarele unde analizele indică depășiri ale valorilor admise și să mobilizeze rapid resurse suplimentare.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a subliniat că, în următoarele zile, vor fi instalate baraje suplimentare la lacul de acumulare Dubăsari, pentru a nu permite trecerea substanței petroliere de barajul de la Dubăsari.

Oamenii sunt îndemnați să nu folosească apa din râu

De asemenea, instituțiile publice locale și agenții economici privați vor inventaria sondele de apă subterană, instituțiile statului vor verifica sursele alternative de apă, iar raioanele și localitățile care se alimentează cu apă din Nistru, pe segmentul Naslavcea-Dubăsari, nu vor utiliza apa în uz casnic în următoarele 48 de ore.

În sectoarele unde există riscuri, autoritățile locale vor informa cetățenii să evite utilizarea apei din râul Nistru pentru adăparea animalelor sau alte activități, până la revenirea parametrilor în limitele admise.

„Ceea ce vedem astăzi pe râu nu este un accident natural, ci consecința directă a războiului de la granița noastră. Agresiunea Rusiei ne lovește tot mai tare – de la dronele care ne încalcă spațiul aerian până la poluarea resurselor noastre esențiale de apă, cu riscuri directe la adresa sănătății publice.

Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: vinovatul exclusiv pentru această poluare masivă pe Nistru este Federația Rusă. Guvernul și Ministerul Mediului continuă să monitorizeze situația și să întreprindă toate măsurile necesare. Suntem la datorie pentru a proteja sănătatea cetățenilor noștri”, a subliniat Gheorghe Hajder.

UE și România ajută Rep. Moldova

Republica Moldova este ajutată de Uniunea Europeană prin Mecanismul de Protecție Civilă. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul de Externe Mihai Popșoi, care a mulțumit comisarei europene pentru gestionarea crizelor Hadja Lahbib, șefei diplomației române Oana Țoiu și șefului diplomației norvegiene Espen Barth Eide.

Moldova is in a state of environmental alert over petrochemical pollution of the Nistru river, from Russian attack on Ukrainian hydropower station last week. Suport coming in via EU Civil Protection Mechanism. Thank you, @hadjalahbib, @eu_echo, @oana_toiu, @EspenBarthEide. — Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) March 15, 2026

Pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în amonte de localitatea Naslavcea, în data de 10 martie, la trei zile după un atac aerian efectuat de Rusia asupra Centralei Hidroelectrice Nistrene, în regiunea Cernăuți.

Plângere penală pentru contaminarea apei din Nistru

Asociația Promo-LEX a anunțat luni că a depus un denunț penal la Procuratura Generală a Republicii Moldova în legătură cu contaminarea masivă a râului Nistru cu produse petroliere.

„Depunerea acestui denunț penal reprezintă un demers necesar pentru protejarea intereselor Republicii Moldova și ale cetățenilor săi. Poluarea masivă a Nistrului nu este un incident administrativ, dar o faptă de o gravitate excepțională, care afectează dreptul la un mediu sănătos, dreptul la apă și sănătatea a sute de mii de persoane.

Procuratura Generală dispune de instrumentele legale necesare pentru a investiga și a documenta aceste fapte, iar conservarea urgentă a probelor este imperativă”, a declarat avocatul Vadim Vieru, director de program la Asociația Promo-LEX.

