„Forţele şi mijloacele Armatei Naţionale destinate pentru situaţii excepţionale sunt pregătite să vină în ajutorul angajaţilor din Ministerului Mediului şi autorităţilor, cu detaşarea echipelor de intervenţie”, a transmis Ministerul Apărării de la Chișinău.

Militarii vor instala o tabără de sprijin pentru gestionarea crizei în localitatea Cureşniţa, din raionul Soroca, în nordul Republicii Moldova.

Cerere privind activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene

În acest context, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a solicitat activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.

„Prin acest mecanism, solicităm sprijinul partenerilor europeni pentru mobilizarea rapidă a unor echipe de specialişti şi a echipamentelor necesare pentru gestionarea situaţiei din teren. Este vorba despre echipamente pentru captarea, reţinerea şi colectarea impurităţilor petroliere din apă, precum şi despre staţii mobile de testare a calităţii apei”, a precizat Alexandru Munteanu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în amonte de localitatea Naslavcea, în data de 10 martie. Naslavcea, situată în raionul Ocnița, este cea mai nordică localitate a Rep. Moldova.

România ajută deja în zona afectată

Ulterior, pe 12 martie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a informat că produsele petroliere continuau să se curgă din Ucraina în Nistru. Potrivit ministrului, ultimele probe prelevate în zona localității Naslavcea indicau riscuri pentru alimentarea populației cu apă. În aceste condiții, Ministerul Mediului de la Chișinău a recomandat autorităților locale să întrerupă alimentarea cu apa și a îndemnat cetățenii să nu folosească apa din râu din această zonă.

A doua zi, gradul de risc din cauza poluării râului Nistru cu produse petroliere a fost ridicat la Galben, iar autoritățile au avertizat că ar putea fi întreruptă aprovizionarea cu apă pentru unele localități din nordul Republicii Moldova.

Gheorghe Hajder a anunțat că România a trimis echipe pentru a instala de filtre suplimentare, iar Ucraina intervine pe malul său al Nistrului.

Sursa poluării

Poluarea Nistrului a rezultat în urma unui atac aerian efectuat de Rusia, pe 7 martie, asupra infrastructurii energetice din regiunea Cernăuți. Potrivit autorităților ucrainene, combustibil de rachetă s-a scurs în apele râului în zona Centralei Hidroelectrice Nistrene, răspândindu-se în aval până pe teritoriul Republicii Moldova.