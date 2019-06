Avionul companiei Air India care provenea din orașul Mumbai cu destinația Statele Unite a aterizat de urgență pe aeroportul Stansted din Londra în urma unei amenințări cu bombă, au anunțat joi forțele aeriene indiene, transmite BBC.

Zborul A1 191 a fost deviat după ce a existat o amenințare la adresa securității, potrivit forțelor aeriene indiene care au transmis că aeronava

Boeing 777 a aterizat la Londra.

Armata britanică a ridicat de la sol avioane de vânătoare Typhoon pentru a intercepta avionul Boeing 777-337 şi a-l escorta în siguranţă până la aeroportul Stansted, potrivit Agerpres.

Air India flight #AI191 just diverted to Stansted due to a bomb threathttps://t.co/XzwA9pssoa pic.twitter.com/udBo2K8ADY