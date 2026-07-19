Fenomenele extreme vin pe fondul unui front atmosferic violent care a lovit deja statul vecin, Croația, provocând distrugeri și inundarea unor zone din Zagreb.

Caniculă urmată de furtuni violente și grindină

Conform prognozei oficiale emise de meteorologii sârbi, prima parte a zilei stă sub semnul căldurii sufocante, cu temperaturi maxime care se vor situa între 33 și 37°C. Totuși, această masă de aer fierbinte favorizează dezvoltarea locală a norilor de furtună, creând condițiile perfecte pentru o instabilitate severă spre lăsarea serii.

„Se așteaptă furtuni mai pronunțate, însoțite local de grindină și vânturi puternice sau furtunoase, mai întâi în cursul serii în vestul Serbiei și în timpul nopții, cu o tendință clară de a se deplasa rapid către est”, notează specialiștii din cadrul RHMZ.

Curenții de aer din nord-vest și vest vor propulsa aceste celule convective cu viteză mare, transformând ploaia de scurtă durată în vijelii care pot pune în pericol siguranța populației și a infrastructurii.

Masa gigantică de furtună a trecut granița

Situația din teren este monitorizată în timp real cu ajutorul radarelor meteorologice din regiune, iar imaginile surprinse sunt alarmante. O masă gigantică de nori de furtună s-a dezvoltat inițial deasupra Croației, unde a lovit cu putere partea de sud a orașului Zagreb.

Institutul Hidrometeorologic Croat emisese anterior un cod portocaliu pentru a avertiza populația din capitală cu privire la riscurile iminente.

Datele radar indică faptul că acest front masiv de aer instabil și-a continuat deplasarea rapidă pe o traiectorie vest-est și a atins deja frontiera dintre Croația și Serbia.

Din cauza vitezei mari de deplasare și a volumului uriaș de apă acumulat, autoritățile din localitățile de frontieră au fost îndemnate să ia măsuri de precauție pentru a limita efectele vijeliilor și ale căderilor de grindină de mari dimensiuni.

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