Alertă meteo de vânt puternic, cu rafale de 65 km/h. Harta zonelor vizate de cod galben

Vânt puternic în mai multe zone din țară

Meteorologii transmis că în intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00, vor fi înregistrate intensificări ale vântului, cu rafale de până la 65 km/h la munte.

„Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40…45 km/h, pe parcursul zilei de joi în nordul și centrul Moldovei, iar vineri în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei. Pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, rafalele vor fi de 60…65 km/h”, a precizat ANM.

Cod galben în județe din Moldova și nordul Dobrogei

De asemenea, o atenționare cod galben de vânt va fi valabilă vineri, 6 martie, între orele 8:00 și 20:00, în Moldova și nordul Dobrogei.

Cod galben de vânt. Foto: ANM

„În intervalul menționat, în Moldova și în nordul Dobrogei, vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50…65 km/h”, potrivit meteorologilor.

Vremea joi, 5 martie, în România

Joi, 5 martie, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și pe arii restrânse ploi slabe ziua în vestul, centrul și în extremitatea sudică a teritoriului, iar spre seară și noaptea, mai ales în sud-est, precizează ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în nordul și centrul Moldovei și izolat în nordul Dobrogei, precum și în zona montană înaltă, cu precădere în Carpații Meridionali.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 8 și 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 și 4 grade. Dimineața și noaptea, pe suprafețe mici, va fi ceață.

Cum va fi vremea în București

În București, în intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 8:00, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14-16 grade, iar cea minimă de 1-3 grade.

De asemenea, vineri, între orele 8:00 și 20:00, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12-13 grade.

