Lista cu medicamente gratuite și compensate a fost extinsă

Potrivit Ministerului Sănătății, în ultimele șapte luni, lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu peste 90 de tratamente și indicații terapeutice noi.

„Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienți. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o șansă la tratament”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Noi medicamente pentru românii bolnavi de cancer

O premieră în sistemul public de sănătate din România este introducerea primului medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, destinat tratamentului cancerului de prostată.

Totodată, alte 14 medicamente noi au fost incluse în Programul Național de Oncologie, pentru afecțiuni precum:

Melanom

Carcinom hepatocelular

Limfoame

Cancer pulmonar fără celule mici

Cancer mamar

Tumori solide cu mutații genetice

Mielom multiplu

Cancer de prostată

Și alte tipuri de cancer, inclusiv tumori gastro-intestinale stromale (GIST).

Medicamente noi pentru boli grave și rare

De asemenea, lista actualizată include tratamente destinate pacienților cu boli rare și grave, precum:

Arterită cu celule gigante

Miastenia gravis

Tulburări din spectrul neuromielitei optice

Boala Fabry

Deficit de lipază acidă lizozomală

Amiloidoză ereditară cu transtiretină

Hemoglobinurie paroxistică nocturnă.

Indicații terapeutice extinse pentru 19 medicamente de pe lista celor compensate

Pentru 19 medicamente deja existente pe lista de compensate au fost extinse indicațiile terapeutice. Acestea vor putea fi utilizate pentru noi afecțiuni, printre care:

Trombocitopenia severă la pacienți cu boală hepatică cronică

Sindrom Lennox-Gastaut (formă severă de epilepsie pediatrică)

Boala Niemann-Pick tip C

Artrita idiopatică juvenilă sistemică

Cancer pulmonar cu mutație BRAF

Gliom la copii și adolescenți

Colită ulcerativă moderată sau severă.

Noile măsuri vin în sprijinul pacienților care, până acum, erau nevoiți să suporte costuri uriașe din propriile economii pentru tratamente esențiale.

În noiembrie 2025, Guvernul a extins lista cu 41 de noi terapii pentru bolile grave și rare.

