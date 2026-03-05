Cuprins:
Lista cu medicamente gratuite și compensate a fost extinsă
Potrivit Ministerului Sănătății, în ultimele șapte luni, lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu peste 90 de tratamente și indicații terapeutice noi.
„Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienți. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o șansă la tratament”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
Noi medicamente pentru românii bolnavi de cancer
O premieră în sistemul public de sănătate din România este introducerea primului medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, destinat tratamentului cancerului de prostată.
Totodată, alte 14 medicamente noi au fost incluse în Programul Național de Oncologie, pentru afecțiuni precum:
- Melanom
- Carcinom hepatocelular
- Limfoame
- Cancer pulmonar fără celule mici
- Cancer mamar
- Tumori solide cu mutații genetice
- Mielom multiplu
- Cancer de prostată
- Și alte tipuri de cancer, inclusiv tumori gastro-intestinale stromale (GIST).
Medicamente noi pentru boli grave și rare
De asemenea, lista actualizată include tratamente destinate pacienților cu boli rare și grave, precum:
- Arterită cu celule gigante
- Miastenia gravis
- Tulburări din spectrul neuromielitei optice
- Boala Fabry
- Deficit de lipază acidă lizozomală
- Amiloidoză ereditară cu transtiretină
- Hemoglobinurie paroxistică nocturnă.
Indicații terapeutice extinse pentru 19 medicamente de pe lista celor compensate
Pentru 19 medicamente deja existente pe lista de compensate au fost extinse indicațiile terapeutice. Acestea vor putea fi utilizate pentru noi afecțiuni, printre care:
- Trombocitopenia severă la pacienți cu boală hepatică cronică
- Sindrom Lennox-Gastaut (formă severă de epilepsie pediatrică)
- Boala Niemann-Pick tip C
- Artrita idiopatică juvenilă sistemică
- Cancer pulmonar cu mutație BRAF
- Gliom la copii și adolescenți
- Colită ulcerativă moderată sau severă.
Noile măsuri vin în sprijinul pacienților care, până acum, erau nevoiți să suporte costuri uriașe din propriile economii pentru tratamente esențiale.
În noiembrie 2025, Guvernul a extins lista cu 41 de noi terapii pentru bolile grave și rare.
