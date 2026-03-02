Cum va fi vremea în intervalul 2 – 15 martie 2026, în Banat

În prima jumătate a lunii martie valorile termice se vor situa peste mediile multianuale. În perioada 2 – 8 martie sunt estimate pentru această regiune temperaturi maxime în medie de 16 grade, iar pentru perioada 9 – 15 martie valori în jurul a 14 grade, cu mențiunea că pentru această ultimă perioadă, predictibilitatea modelului numeric de prognoză este tot mai redusă, fiind posibile și intervale cu temperaturi mai scăzute.

Media temperaturilor minime va fi de 0…2 grade, însă după 10 martie sunt posibile temperaturi mai scăzute (sub -4 grade). Sunt posibile precipitații slabe în jurul datei de 5 martie, iar cu o probabilitate în creștere și spre mijlocul lunii.

Cum va fi vremea în intervalul 2 – 15 martie 2026, în Crișana

Prezenta estimare indică și pentru această regiune valorile termice mai ridicate decât în mod obișnuit până spre jumătatea lunii martie. Media temperaturilor maxime se va menține la valori de 14…15 grade, cu mențiunea că după 10 martie, sunt posibile și intervale cu temperaturi mai scăzute.

Media temperaturilor minime va fi în jurul a 0 grade, de asemenea cu o probabilitate în creștere pentru valori mai scăzute în a doua săptămână de prognoză. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere în a doua săptămână de anticipație, dar mai ales după 13 martie.

Cum va fi vremea în intervalul 2 – 15 martie 2026, în Transilvania

În perioada 2 – 8 martie sunt estimate pentru această regiune temperaturi maxime în jurul a 14 grade, iar pentru perioada 9 – 15 martie, o tendință de scădere spre valori de 10 grade spre mijlocul lunii martie.

Media temperaturilor minime, negativă în toată perioada va fi cuprinsă între -4 și -2 grade. După 10 martie, predictibilitatea modelului numeric de prognoză scade semnificativ, însă prezenta estimare indică mai degrabă intervale în care sunt posibile răciri ale vremii și temperaturi mai scăzute.

Sunt posibile precipitații slabe în jurul datei de 6 martie, iar cu o probabilitate în creștere și spre mijlocul lunii martie.

Cum va fi vremea în intervalul 2 – 15 martie 2026, în Maramureș

În primele două săptămâni din luna martie, prezenta estimare indică pentru această regiune temperaturi maxime de până la 13…15 grade, cu o tendință de scădere spre mijlocul lunii. Media temperaturilor minime, negativă în toată perioada, va fi cuprinsă între -4 și -2 grade.

Media ansamblului de prognoză se va menține stabilă în toată perioada, însă incertitudinea devine tot mai ridicată după 10 martie, când sunt posibile răciri ale vremii și temperaturi mai scăzute, atât la valorile de pe timpul zilelor, cât și nopților. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere spre mijlocul lunii.

Cum va fi vremea în intervalul 2 – 15 martie 2026, în Moldova

Media zilnică a temperaturilor maxime se va menține în general peste 10 grade în toată perioada de anticipație, iar minimele se vor apropia de 0 grade în primele zile ale intervalului și vor scădea la -2 grade după 7 martie.

Și la nivelul acestei regiuni media ansamblului de prognoză se va menține stabilă în toată perioada, însă incertitudinea devine tot mai ridicată după 10 martie, când sunt posibile și intervale cu temperaturi mai scăzute atât pe timpul zilelor, cât și nopților.

Precipitații slabe sunt posibile în 3 și 6 martie, iar cu o probabilitate în creștere și spre mijlocul lunii martie.

Cum va fi vremea în intervalul 2 – 15 martie 2026, în Dobrogea

În primele două săptămâni din luna martie, media zilnică a temperaturilor maxime se va menține în general peste 10 grade, cu valori mai ridicate în 3 și 5 martie când se pot atinge 13…14 grade.

Temperaturile minime vor prezenta o medie de 1…3 grade grade în primele zile ale intervalului și vor scădea la 0 grade după 7 martie. Deși media ansamblului de prognoză se va menține stabilă în toată perioada, membrii de prognoză indică valori tot mai variate după 10 martie, ceea ce însemnă că incertitudinea crește, însă cel mai probabil ar fi o răcire a vremii.

Precipitații slabe sunt posibile în 3 și 6 martie, iar cu o probabilitate în creștere și spre mijlocul lunii martie.

Cum va fi vremea în intervalul 2 – 15 martie 2026, în Muntenia

Încălzirea vremii se va resimți în prima săptămână din martie și la nivelul acestei regiuni. Astfel, în perioada 2 – 6 martie sunt estimate temperaturi maxime de 13…15 grade, apoi media ansamblului de prognoză se va menține stabilă la valori în jurul a 12 grade.

Media temperaturilor minime prezintă o evoluție asemănătoare, cu valori de 0…2 grade în primele zile și ușor negativă (-1…0 grade) după 7 martie. O posibilă răcire a vremii este probabilă în a doua săptămână, când o parte din membrii de prognoză ai prezentei estimări, indică un astfel de scenariu (temperaturi mai scăzute atât ziua, cât și noaptea)

Regimul pluviometric va fi deficitar, însă precipitații slabe sunt posibile în jurul datei de 6 martie și spre mijlocul lunii martie.

Cum va fi vremea în intervalul 2 – 15 martie 2026, în Oltenia

Încălzirea vremii se va resimți în perioada 2 – 6 martie, când la nivelul acestei regiuni sunt prognozate maxime în general de 14…15 grade și minime de 0…2 grade. După acest interval, deși media ansamblului de prognoză se va menține stabilă (maxime în jurul a 12 grade și minime de 0 grade), o răcire a vremii ar putea determina temperaturi mai scăzute atât ziua cât și noaptea, mai ales după 9 martie.

Regimul pluviometric va fi deficiar, însă precipitații slabe sunt posibile în jurul datei de 6 martie și spre mijlocul lunii.

Cum va fi vremea în intervalul 2 – 15 martie 2026, la munte

În perioada 2 – 8 martie sunt estimate pentru zona de munte, temperaturi maxime în medie de 4…5 grade, iar pentru perioada 9 – 15 martie valori în jurul a 2 grade.

Media temperaturilor minime va fi de -5…-3 grade. Media ansamblului de prognoză este stabilă în toată perioada, însă incertitudinea devine tot mai ridicată după 10 martie, când sunt posibile și intervale cu temperaturi mai scăzute atât pe timpul zilelor, cât și nopților.

Sunt posibile precipitații slabe în jurul datei de 6 martie, iar cu o probabilitate în creștere
și spre mijlocul lunii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
GSP.RO
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
GSP.RO
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Avantaje.ro
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Primăriile din România care au plătit 63.000 de euro pentru abonamente la ChatGPT. Cum e folosită AI
Știri România 13:44
Primăriile din România care au plătit 63.000 de euro pentru abonamente la ChatGPT. Cum e folosită AI
Ministrul Energiei, despre scenariul benzinei și motorinei de 10 lei la pompă: „Statul este în alertă, avem rezerve pentru 90 de zile”
Știri România 13:26
Ministrul Energiei, despre scenariul benzinei și motorinei de 10 lei la pompă: „Statul este în alertă, avem rezerve pentru 90 de zile”
Parteneri
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Adevarul.ro
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Financiarul.ro
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Elle.ro
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Clipe de coșmar pentru Dorian Popa în Japonia. „Nu-mi aduc aminte decât bomba și cum s-a făcut roșu deodată. Am crezut că sunt în Iad”
Stiri Mondene 13:56
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa în Japonia. „Nu-mi aduc aminte decât bomba și cum s-a făcut roșu deodată. Am crezut că sunt în Iad”
Ce spune Dan Negru despre conflictele din Orientul Mijlociu: „Opriți-vă din spaimă. Nu e nimic nou”
Stiri Mondene 13:25
Ce spune Dan Negru despre conflictele din Orientul Mijlociu: „Opriți-vă din spaimă. Nu e nimic nou”
Parteneri
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
TVMania.ro
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
Momentul în care un şofer băut "zboară" cu BMW-ul peste un sens giratoriu din Constanţa
ObservatorNews.ro
Momentul în care un şofer băut "zboară" cu BMW-ul peste un sens giratoriu din Constanţa
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Elisabeta, o româncă de 36 de ani, a fost găsită moartă printre gunoaie, în Italia. Femeia ar fi fost bătută până și-a dat ultima suflare
KanalD.ro
Elisabeta, o româncă de 36 de ani, a fost găsită moartă printre gunoaie, în Italia. Femeia ar fi fost bătută până și-a dat ultima suflare

Politic

Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 01 mart.
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Gigi Becali și FCSB, în play-out! „Vina mea e că am cheltuit două milioane cu Politic și Alibec. Ai mei s-au ghiftuit de bani!”. Câți jucători aduce. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali și FCSB, în play-out! „Vina mea e că am cheltuit două milioane cu Politic și Alibec. Ai mei s-au ghiftuit de bani!”. Câți jucători aduce. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului