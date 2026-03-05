Cea mai mare scumpire la carburanți este de 0,20 lei și la benzină, și la motorină, la Cluj, spre exemplu, dar și la Timișoara, Iași sau Constanța se observă majorări de 0,15 lei la litru.

În București, cea mai ieftină benzină și-a mărit prețul cu 0,11 lei, iar motorina cu 0,15 lei.

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește joi, 5 martie, la stația Petrolium din Iernut, Mureș, și costă sub 8 lei: 7,92 lei/l. Cea mai ieftină motorină este la stația Metropoli din Galați, la prețul de 8,19 lei/l.

Românii caută în continuare să vadă dacă benzina și motorina s-au scumpit, după ce au apărut informații confirmate de ministrul Bogdan Ivan că prețul la carburanți ar putea ajunge la 10 lei/l, după războiul din Orientul Mijlociu.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 5 martie 2026, în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi joi, 5 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Topul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină: 8,07 lei/l (+0,11), motorină: 8,41 de lei/l (+0,15)

Cluj-Napoca – benzină: 8,09 lei/l (+0,20), motorină: 8,39 lei/l (+0,20)

Timișoara – benzină: 8,08 lei/l (+0,15), motorină: 8,41 lei/l (+0,15)

Iași – benzină: 8,09 lei/l (+0,15), motorină: 8,41 lei/l (+0,15)

Constanța – benzină: 8,10 lei/l (+0,14), motorină: 8,40 lei/l (+0,15)

Cât costă benzina și motorina, pe 5 martie 2026, în principalele orașe din România

În București, cea mai ieftină benzină costă azi 8,07 lei/l, în creștere față de ieri, când era 7,96 de lei/l, și se găsește la stațiile Lukoil, iar cea mai scumpă ajunge la 8,31 lei/l la stațiile OMV, comparativ cu 8,13 ieri. Benzina premium variază între 8,71 lei/l la Rompetrol, față de 8,56 lei/l ieri (adică o scumpire de 0,15 lei), și 9,03 lei/l la OMV, comparativ cu 8,81 de lei/l, maximul de ieri (o creștere de 0,22 lei/l).

Motorina simplă se găsește în București în creștere față de ziua precedentă, fiind azi 8,41 lei/l la Socar, comparativ cu 8,26 lei/l ieri (o creștere de 0,15 lei), până la maxime de 8,61 lei/l la OMV, comparativ cu 8,43 de lei/l ieri (un plus de 0,18 lei). Motorina premium variază de la 8,84 lei/l la Socar, față 8,69 lei/l ieri (o creștere de 0,15 lei) până la un maxim de peste 9, adică 9,16 lei/l la OMV, în comparație cu 8,92 de lei/l ieri (un plus de 0,24 lei).

În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină este la stațiile DHR și costă 8,09 lei/l față de 7,89 de lei/l ieri (adică o creștere de 0,20 lei), iar cea mai scumpă ajunge la 8,26 lei/l la OMV, comparativ cu 8,17 ieri. Benzina premium variază între 8,74 lei/l la Socar, față de 8,59 de lei/l ieri, și 8,99 de lei/l la OMV.

Motorina simplă este la Cluj-Napoca la prețuri de la 8,39 lei/l la DHR, comparativ cu 8,19 lei ieri (adică o majorare de 0,20 lei) până la 8,59 de lei/l la OMV. Motorina premium variază de la 8,84 lei/l la Socar, comparativ cu 8,69 lei/l ieri (o diferență de 0,15 lei), până la 9,15 lei/l la OMV.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 8,08 lei/l la Lukoil, față de 7,93 de lei/l ieri (o diferență de 0,15 lei) și ajunge până la 8,28 lei/l la OMV. Cea premium pornește de la 8,68 lei/l la Socar, comparativ cu 8,53 de lei/l ieri și ajunge până la 9,01 lei/l la OMV, față de 8,92 lei/ieri.

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 8,41 lei/l la Socar, în comparație cu 8,26 de lei/l ieri (deci o creștere de 0,15 lei) până la 8,64 lei/l la OMV. Cea premium începe de la 8,81 lei/l la Socar, față de 8,66 de lei/l ieri (o diferență de 0,15 lei), până la 9,20 lei/l la OMV.

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Socar și costă 8,09 lei/l, comparativ cu 7,94 de lei/l ieri (0,15 lei diferență), și ajunge până la 8,26 lei/l la OMV. Benzina premium are prețuri cuprinse între 8,74 lei/l la Socar, față de 8,59 de lei/l ieri (o creștere de 0,15 lei), și 8,99 lei/l la OMV.

Motorina simplă costă la Iași 8,41 lei/l la Socar, în timp ce ieri era 8,26 de lei/l (diferență de 0,15 lei), și ajunge până la 8,59 lei/l la OMV. Cea premium pleacă de la 8,84 lei/l la Socar, față de 8,69 lei/l ieri (0,15 lei diferență) și ajunge până la 9,15 lei/l la OMV, comparativ cu 9,06 lei/l cât era ieri.

În Constanța, cea mai ieftină benzină pornește de la 8,10 lei/l la Lukoil, comparativ cu 7,96 lei/l ieri, și ajunge la 8,30 lei/l la OMV. Benzina premium se găsește de la 8,71 lei/l la Socar, comparativ cu 8,56 de lei/l ieri (diferență de 0,15 lei), până la 9,02 lei/l la OMV, deși ieri maximul era de 8,93 lei/l.

Motorina simplă este la prețuri de la 8,40 lei/l la Socar, față de 8,25 de lei/l ieri (o creștere de 0,15 lei), până la 8,59 lei/l la OMV. Motorina premium se găsește la 8,80 lei/l la Socar, comparativ cu 8,65 lei/l ieri, și ajunge până la 9,15 lei/l la OMV.

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, Mol, Lukoil, Socar etc.).

Bogdan Ivan admite că prețul carburanților poate ajunge la 10 lei/l

Premierul Ilie Bolojan admite că prețul benzinei și motorinei ar putea crește în România, după războiul din Orientul Mijlociu, dar pe fond „emoțional”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revenit marți asupra declarației făcute cu o zi în urmă și a admis că prețul benzinei poate urca la 10 lei, din cauza războiului declanșat de Israel și SUA în Iran.

„Dacă barilul de petrol va depăși 110-120 de dolari, putem să ajungem și la acel prag psihologic de 10 lei. Nu îmi doresc să ajungem acolo, facem tot ce ține de noi ca să absorbim acest șoc, dar nu putem să controlăm piața mondială de carburanți”, a spus marți Bogdan Ivan.

Luni, tot Bogdan Ivan spunea că zvonurile despre o creștere semnificativă a prețurilor la combustibil, care să tindă spre 10 lei, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, sunt nefondate și califica aceste afirmații drept „minciuni sfruntate”.

Potrivit acestuia, statul român este pregătit să gestioneze situația, având suficiente rezerve pentru cel puțin 90 de zile.

Afirmația că prețurile carburanților în România ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, dacă prețul barilului de țiței se stabilizează între 90 și 100 de dolari, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, a fost făcută de președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

