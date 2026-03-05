Discuții despre umbrela nucleară franceză

Președintele Nicușor Dan a fost primit joi, 5 martie, la Varșovia, de președintelui Poloniei. Întrebat de jurnaliști despre posibilitatea ca România să intre sub „umbrela nucleară” franceză, președintele Nicușor Dan a răspuns că țara noastră este sub umbrela nucleară NATO și că parteneriatul strategic cu Franța este unul în extindere.

„În primul rând, România ca toate țările NATO sunt sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Apoi, ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianței. Din punctul acesta de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară. Mai departe, în relația cu Franța, noi avem un parteneriat strategic, care este unul pe mai multe paliere, un parteneriat aflat în extindere și mă opresc aici”, a precizat Nicușor Dan, la conferința comună avută cu președintele Poloniei.

Și Karol Nawrocki a fost întrebat despre această chestiune, după ce premierul Poloniei, Donald Tusk, a dat de înțeles că poate adera la acest program.

„Cum a spus dl președinte Nicușor, cooperarea cu SUA garantează un domeniu compatibil de securitate din Polonia, din întreaga regiune a Europei centrale și de est”, a spus Nawrocki. El a considerat acest demers ca reprezentând niște „mișcări nervoase din partea domnului președinte Macron, care peste un an nu va mai fi președinte din motive obiective”, iar afirmațiile lui Donald Tusk au fost catalogate ca niște „referiri ad-hoc”.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, aflată la Varșovia, a declarat marți, 3 martie, că Franța a invitat România la discuții privind „umbrela nucleară”.

Ce au discutat Nicușor Dan și Karol Nawrocki, la Varșovia

Nicușor Dan și Karol Nawrocki au abordat subiecte precum securitatea europeană, conflictul din Orientul Mijlociu, industria de apărare dar și subiecte economice.

„Am găsit în domnul Nicușor Dan un partener”, a precizat Nawrocki, în timp ce Dan a susținut că: „A fost o discuție care a întărit parteneriatul nostru și va aduce la o aliniere pe multe teme din momentul acesta încolo”.

În ceea ce privește relațiile economice dintre Polonia și România, președintele Nawrocki, a spus că „exporturile poloneze au crescut cu 3,3%, iar cele din România în Polonia au crescut cu 1,5%”.

Nicușor Dan a mulțumit pentru primirea căduroasă. „România și Polonia au o lungă relație de prietenie, care a fost concretizată în acel parteneriat strategic din 2009. Mai mult decât atât România și Polonia sunt foarte apropiate de câteva lucruri: sunt niște țări importante pe flancul estic, sunt niște exemple de succes economic și social din perspectiva parcursului în cadrul UE, sunt niște țări care sprijină parteneriatul transatlantic, înțelegând importanța sa de securitate pentru Europa și sunt niște țări care au viziuni comune în cadrul UE”, a precizat Nicușor Dan.

El a mai spus că discuţiile au vizat şi summitul B9. „După cum ştiţi, Polonia şi România sunt iniţiatoarele acestui format şi ne vom coordona în organizarea summitului din mai, de la Bucureşti, inclusiv cu invitarea ţărilor din nord”, a adăugat şeful statului.

Președintele Nicușor Dan se află, joi, la Varșovia, la invitația președintelui Poloniei. Cu acest prilej, șeful statului va mai avea întrevederi cu prim-ministrul Donald Tusk, precum şi cu mareşalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, şi mareşalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska. Nicuşor Dan va participa şi la un eveniment economic organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română (PRBCC).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE