Conform constructorului de la Mioveni, designul noului vehicul Striker, cunoscut anterior ca C-Neo, va fi prezentat pe 10 martie.

Striker continuă tradiția denumirilor cu terminația „er” începută de Duster, Jogger și Bigster.

„Numele este inspirat din anii ‘ 80 și sugerează forță, precizie și impact”, se precizează în comunicatul oficial al Dacia.

În 2026, Dacia va lansa și un model electric de segment A, derivat din Renault Twingo, care va completa oferta alături de Spring.

În ceea ce privește prețul, noul model Dacia Striker ar trebui să fie mai ieftin decât Bigster și, potrivit primelor estimări, prețul ar fi undeva la 23.900 €, cu 1.100 € mai puțin decât un Dacia Bigster, precizează gsp.ro.

Dacia a vândut aproape 700.000 de mașini în lume anul trecut, o creștere de 3% față de anul 2024, iar Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa. Sandero a fost și cel mai vândut model din gama Dacia: 290.000 de mașini.

Hibridele au fost categoria de mașini cu cea mai mare creștere în gama Dacia, 122%, spre 150.000 de unități.

