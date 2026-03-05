Primul transport a avut loc spre Brăila

Deplasarea se va realiza pe roți, în coloane militare, pe drumurile publice.

„În perioada 4 – 18 martie, autovehicule tactice blindate COBRA II se vor deplasa de la Centrul 84 Mentenanță și Recepție din București către unități ale Forțelor Terestre Române, în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare. Deplasarea se va realiza pe roți, în coloane militare, pe drumurile publice”, a precizat Armata Română.

Primul transport, format din 20 de autovehicule, s-a desfășurat în data de 4 martie, pe direcția Brăila.

„Prezența acestor coloane pe drumurile publice face parte din activități logistice planificate pentru introducerea în serviciu a noilor echipamente destinate creșterii capacității operaționale a Forțelor Terestre. Rugăm participanții la trafic să manifeste atenție și înțelegere în zonele în care se deplasează aceste coloane”, potrivit sursei citate.

În noiembrie 2024, firma turcă Otokar și Romtehnica, compania românească de stat aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale (MApN), au semnat un contract multianual în valoare de 4,26 miliarde de lei (circa 857 milioane de euro) pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule 4×4 tactice blindate de tip ușor COBRA II către MApN.

Conform contractului, primele 278 de unități urmau să fie fabricate în unitățile Otokar, iar restul urmând să fie fabricate în România. Livrările sunt planificate să fie finalizate în termen de 5 ani, începând cu ultimul trimestru al anului 2025.

COBRA II este un autovehicul tactic blindat ușor cu tracțiune 4×4, produs de compania turcă Otokar și destinat transportului de trupe, misiunilor de patrulare, recunoaștere și intervenție rapidă în medii cu risc ridicat.

Vehiculul are o greutate totală de aproximativ 13 tone, poate transporta un echipaj format din doi militari și până la nouă pasageri și este echipat cu un motor diesel de circa 360 de cai putere, care îi permite să atingă o viteză maximă de aproximativ 110 km/h și o autonomie de peste 700 de kilometri.

COBRA II este prevăzut cu anvelope run-flat, sistem centralizat de reglare a presiunii în pneuri, sistem de climatizare militară, protecție NBC (nucleară, biologică și chimică) și poate fi echipat cu diverse tipuri de armament, inclusiv stații de luptă telecomandate.

