Nicușor Dan va spune dacă România intră sub „umbrela nucleară” a Franței. Președintele României e în Polonia

Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va efectua joi, 5 martie 2026, o vizită la Varşovia, la invitaţia Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Cu acest prilej, Preşedintele României va mai avea întrevederi cu Prim-ministrul polon, Donald Tusk, precum şi cu Mareşalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, şi Mareşalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska. Preşedintele Nicuşor Dan va participa şi la un eveniment economic organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română (PRBCC)”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Nicușor Dan va fi primit de către președintele polonez Karol Nawrocki la Palatul Prezidențial din Varșovia, unde vor avea loc convorbiri tête-à-tête, dar și declarații comune de presă, în jurul orei 12:00.

Totodată, avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Polonă, precum și o mai bună cooperare la nivel european și aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite.

În acest context, se vor discuta prioritățile de pe agenda bilaterală și proiectele majore din cadrul Parteneriatului Strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice şi a investiţiilor, arată comunicatul oficial.

„Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu. Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României şi a Poloniei pentru menţinerea solidarităţii europene şi aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO.

Vor fi discutate modalităţile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securităţii şi al industriei apărării, precum şi la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul Bucureşti 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la Bucureşti în luna mai”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, aflată la Varșovia, a declarat marți, 3 martie, că Franța a invitat România la discuții privind „umbrela nucleară”, a relatat Reuters, care a citat TVP World.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE