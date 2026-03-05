Majoritatea țărilor din UE au avut creșteri

Datele arată că 24 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au avut mai mulți turiști în 2025. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Malta, unde turismul a crescut cu peste 10%, și în Polonia, cu o creștere de 7,2%.

În schimb, scăderi au fost înregistrate doar în trei țări:

  • România
  • Luxemburg
  • Irlanda

România a pierdut aproape 900.000 de nopți de cazare

În România, numărul nopților petrecute de turiști în unitățile de cazare a ajuns la aproximativ 29 de milioane în 2025, în scădere cu 1,7–1,9% față de anul anterior. Potrivit datelor, scăderea înseamnă aproape 896.000 de nopți de cazare mai puține într-un singur an.

Principalul motiv al scăderii este reducerea numărului de turiști români care aleg să își petreacă vacanțele în țară. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul turiștilor români a scăzut cu 4,6% în 2025 față de anul precedent.

În același timp, numărul turiștilor străini a crescut, dar nu suficient pentru a compensa scăderea turismului intern. În total, aproximativ 2,29 milioane de turiști străini au vizitat România anul trecut.

Unde merg cei mai mulți turiști în România

Chiar și cu această scădere, cele mai populare destinații turistice din România au rămas aceleași. Cele mai multe nopți de cazare au fost înregistrate în:

  • București
  • litoralul Mării Negre, în special în stațiunile din județul Constanța
  • Brașov, una dintre cele mai căutate zone pentru turism montan și city-break-uri

Turismul european este concentrat în câteva țări

Datele Eurostat arată că o mare parte din turismul european este concentrat în doar câteva destinații. Aproape două treimi din toate nopțile de cazare din UE au fost înregistrate în patru țări:

  • Spania – peste 513 milioane
  • Italia – aproximativ 476 milioane
  • Franța – peste 471 milioane
  • Germania – aproximativ 442 milioane.

La polul opus se află țări precum Luxemburg, Letonia și Estonia, unde numărul nopților de cazare este mult mai mic.

Creșterea turismului în Uniunea Europeană a fost susținută în special de turiștii străini. Numărul nopților petrecute de vizitatori internaționali a crescut cu 3,4%, în timp ce nopțile petrecute de turiștii locali au crescut mai lent, cu 1,1%.

