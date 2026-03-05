Blocarea strâmtorii Ormuz, o cale maritimă importantă, situată între Oceanul Indian și Golful Persic, reprezintă o amenințare pentru aprovizionarea cu energie a Chinei, care depinde în mare măsură de țițeiul din regiune. Potrivit companiei de consultanță și analiză a pieței Kpler, China importă din Orientul Mjlociu aproximativ 57% din necesarul său de petrol.

Oficialii Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă (NDRC), principalul organism de planificare economică al Chinei, s-au întâlnit cu reprezentanți ai rafinăriilor și „au solicitat verbal o suspendare temporară a transporturilor de produse rafinate, cu efect imediat”, potrivit Bloomberg.

„Rafinăriile au primit ordin să înceteze semnarea de noi contracte și să negocieze anularea transporturilor deja convenite”, potrivit agenției de știri economice, care citează surse apropiate dosarului.

Întrebată joi despre dezvăluirile din Bloomberg, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că „nu are informații” despre această situație, dar nu le-a negat.

PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group și rafinăria privată Zhejiang Petrochemical sunt companiile chineze licențiate să exporte benzină și petrol în funcție de cotele permise de stat.

Contactate de AFP, companiile respective au refuzat să comenteze informația. Un purtător de cuvânt al PetroChina a spus că nu are nimic de declarat.

Potrivit Bloomberg, cel puțin o rafinărie din Japonia și-a anulat exporturile de benzină, motorină și kerosen pentru a prioritiza piața internă, iar Thailanda a anunțat că va suspenda livrările de combustibil.

John Gong, profesor de economie politică la Universitatea de Afaceri și Economie Internațională (UIBE) din Beijing, consideră că o suspendare a exporturilor chineze de benzină și petrol ar fi „de înțeles”. „Din perspectiva Chinei, prioritatea este asigurarea stabilității pieței interne”, a declarat profesorul Gong.

