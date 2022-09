În anii 1970, Stela Popescu susținea spectacole alături de Ștefan Bănică, tatăl celebrului Ștefan Bănică jr. La un moment dat, colaborarea lor a luat sfârșit, iar apoi a făcut cunoștință cu Alexandru Arșinel, care i-a devenit coleg de scenă.

„În 1971, a venit la mine acasă Tudor Vornicu și mi-a spus că e momentul să facem show-uri de televiziune. Așa am început să lucrez cu Bănică. Trebuia să facem un show de 45 de minute. Am avut un așa succes că de a doua zi „urlau” telefoanele: „Veniți la noi în Cluj, în Timișoara, la Iași, la Craiova…”. Din acel moment am început să jucăm împreună în spectacole ocazionale. El juca la Municipal și eu la Teatrul de Comedie. Acest cuplu a mers foarte bine timp de opt ani, între anii 1971-1979”, a povestit regretata Stela Popescu într-un interviu, conform Click.

„Însă, la un moment dat, au apărut niște restricții financiare de la primărie, nu mai aveau bani pentru colaboratori. M-au reținut pe mine și am căutat un partener din teatru, care era salariat, ca primăria să nu mai plătească. Și mi l-au dat pe Arșinel. Așa am început colaborarea cu Arșinel”, a mai adăugat regretata artistă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Alexandru Arșinel a murit, la 83 de ani. Marele actor avea probleme cardiace

„Am avut noroc cu Stela”

Într-un interviu la Antena 3, Alexandru Arșinel a explicat de ce el și Stela Popescu au ajuns rapid la inimile publicului: aveau curajul să spună lucrurilor pe nume. „Odată cu dorința publicului de a ne vedea, de a mă vedea într-o anumită conjuctură, într-o anumită combinație.

Publicul ne aprecia datorită unor emisii pe care le făceam. Eram așteptați ca cei care vin să spună ceva și ne bucura acest lucru. Uneori, unii ne invidiau că spuneam ceea ce spunem și asta o făceam pentru că ne-am câștigat un anumit prestigiu. Pentru mine, întâlnirea cu Stela Popescu a fost o mare realizare a vieții mele, iar despărțirea de ea m-a făcut să pierd o anumită acumulare și protecție de-a lungul anilor”, a mai spus marele actor.

Alexandru Arșinel a și lăudat relația pe care a avut-o cu Stela Popescu. Ea a fost mereu alături de el, spunea că i-a fost precum un înger păzitor. „Reprezenta un garant și în același timp vedea în întâmpinarea unui Arșinel care la rândul lui era calat pe direcția asta. Unul care nu tăcea din gură și care își alesese în repertoriu, în general, rele.

Am avut noroc cu Stela, norocul meu. Fiecare se naște cu un anumit destin și eu am avut destinul… adică nu mi-a plăcut să tac, chiar dacă uneori mi-a fost puțină teamă, mi-a fost greu să mă opresc și îmi plăcea, și așa am devenit un luptător. M-am luptat pentru multe lucruri, și ca să fiu responsabil, și ca să găsesc un repertoriu cât mai adecvat, și ca să apăr scriitorii și creatorii care ne scriau pentru spectacol”, povestea actorul.

Recomandări „Vor muri cu toții în Ucraina”. Ce spun soldații și mercenarii ruși care s-au întors din război despre civilii pe care Putin îi mobilizează acum

Au susținut spectacole în străinătate

Alexandru Arșinel și Stela Popescu au fost parteneri de scenă timp de 40 de ani. Spectacolele lor în România sunt memorabile, la fel și cele în străinătate. Actorul a povestit la un moment dat despre primul lor turneu peste hotare după Revoluţia din ‘89. „Un moment marcant pentru noi a fost prima întâlnire cu diaspora din Montreal, Canada, din februarie 1991, când într-o sală de 700 de locuri ne-au aşteptat 800 de oameni, care s-au ridicat în picioare şi ne-au aplaudat minute în şir. Nu s-au mai oprit. Iar nouă, fiind primul turneu peste hotare, ne era teamă de cum vom fi primiţi. A fost un moment extraordinar şi ne aduceam de multe ori aminte despre el.

Glumeam adesea: «îţi mai este frică?». Însă cele mai preţioase amintiri ale noastre sunt chiar textele pe care le-am spus de-a lungul anilor. Un text scris la maşină îmi aminteşte de momentele în care repetam, de Stela, de Mihai Maximilian, de Biţu Făltiniceanu, echipa care construia… de acea atitudine, de acea baricadă a revistei româneşti. Boema era într-o zonă liberă, iar drumul acela de la bibliotecă până în bulevard la restaurantul Cina era blocat, nu se mai putea merge, pentru că oamenii veneau să ne asculte la Boema, să audă ce text a mai scris Maximilian sau ce le mai spun Stela şi Arşinel.

Recomandări Un cunoscut preot, după ce o femeie i s-a plâns că Visarion Alexa și-a deschis pantalonii în fața ei: „Dacă părintele a provocat din greșeală cu mâna deschiderea unui nasture?”

În spectacolul «Suta lui Tănase», ce se joacă în acest moment la Teatrul «Constantin Tănase», am ţinut foarte mult să băgăm un moment din spectacolele pe care le jucam la Boema pe vremuri. Este unul dintre momentele noastre de rezistenţă de la Boema, un moment extrem de curajos raportat la vremurile acelea, ce avea o denumire provocatoare, «Mi-e frică», şi care se lupta crunt cu cenzura. Vorbim de 1986, şi mă bucur că oamenii reaţionau şi realizau acest lucru“, a mai povestit Arşinel pentru Clic, în 2019, la doi ani de la moartea Stelei Popescu.

Ce relație a fost, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu

S-a speculat ani la rând că cei doi mari actori au fost mai mult decât colegi, mai mult decât prieteni. În urmă cu câțiva ani, Alexandru Arșinel a declarat că relația cu Stela Popescu a una strict profesională și că niciodată nu și-a încălcat jurămintele de nuntă, acesta fiind căsătorit de mai bine de 53 de ani cu Marilena.

„E firească tentația publicului să tragă astfel de concluzii atunci când ai o partenera atât de frumoasă și talentată. Spun că e soția ta sau alte gânduri năstrușnice. Avem o relație de camaraderie, strict profesională. Ea a fost căsătorită cu un om minunat, Puiu Maximilian, cel care a oferit osânză cuplului nostru pe scenă. Eu sunt însurat de 44 de ani, cu o doamna minunată, care mi-a dăruit doi copii”, declara Alexandru Arșinel acum mai mulți ani, conform wowbiz.ro.

Alexandru Arșinel s-a căsătorit în 1968 cu Marilena și au împreună doi băieți, pe Bogdan și pe Cristian. Stela Popescu a fost căsătorită cu Puiu Maximilian din 1969 până în 1998, iar cu Dan Puican din 1960 până în 1969. Actrița a murit pe 23 noiembrie 2017, în București.

Foto: Facebook, Hepta, Vlad Chirea/ Libertatea

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe a durat mai mult decât s-a crezut. Filmarea cu camerele de supraveghere, apare și un al patrulea participant la conflict

Playtech.ro Arșinel A MURIT! PENSIA COLOSALĂ pe care o avea! Românii, uimiţi de veniturile primite de regretatul actor

Viva.ro Connect-R, despre cazul preotului Visarion, acuzat de hărțuire sexuală și viol: 'Încetați să...'

Observatornews.ro Ultimele clipe din viața lui Cami, mama din Găești care și-a luat zilele după ce copilul ei a murit înecat în piscină

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat înainte să se sinucidă Camelia, îndurerată după ce singurul ei copil s-a înecat

FANATIK.RO Testamentul moral al lui Alexandru Arșinel! Ce își dorea actorul, în mare secret, înainte să moară

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2022. Berbecii vor simți nevoia să fie mai calmi, mai eleganți și mai delicați în gesturi și în alegerea cuvintelor