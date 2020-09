Potrivit sursei citate, postul lui Mica, cunoscut și ca interpret de muzică populară, se va numi ”Melos TV”.

Acordarea licenței pentru ”Melos TV” a fost votată în unanimitate în ședința Consiului Național al Audiovizualului de miercuri, 16 septembrie.

Alexandru Mica a reprezentat România, în perioada comunismului, în capitala Coreei de Nord, imediat după ce a absolvit facultatea, după cum a și declarat în ședința CNA.

După absolvirea facultății, am făcut studii la Phenian, mi-am dat doctoratul, am ajuns profesor universitar, am fost recrutat să mă încadrez în instituție, adică în consiliul securității statului, pentru că aveam aceste studii.

Alexandru Mica: