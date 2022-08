Alexandru Rafila a estimat la 200.000 de cazuri de infecţii nosocomiale la 4 milioane de internări pe an. „Studiul de prevalenţă de moment arăta 2 la sută şi corecţia 6 la sută. Deci e clar că discutăm de mult mai multe infecţii şi numărul total al infecţiilor din România, raportat la numărul de spitalizări, probabil că e undeva în jur de 200.000 la un număr de internări de 4 milioane pe an. Noi avem cam 4 milioane de internări pe an, înainte de pandemie, la o proporţie de 5 la sută, înseamnă circa 200.000 de cazuri”, a explicat Rafila.

Potrivit ministrului sănătăţii, un laborator precum cel de Microbiologie de la Institutul „Matei Balş” este necesar în toate spitalele din România, dar acesta lipseşte de multe ori.

Ministrul sănătăţii a explicat că are mai multă încredere într-un spital care raportează 5 la sută infecţii.

„Trebuie să educăm personalul medical, pe de-o parte, dar şi mass-media şi cetăţenii să înţeleagă că o infecţie nosocomială este un lucru care poate să apară, e vorba de bacterii, până la urmă, care trăiesc şi ele în acelaşi habitat ca şi noi şi sunt mai abile decât noi pentru că au experienţă mult mai mare decât omul în a supravieţui”, a susţinut Alexandru Rafila.

Dacă facem campanii de presă, de incriminare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, pentru că ăsta este termenul, oamenii, în mod instinctiv, se vor feri să le raporteze. Eu aş avea mai mare încredere şi m-aş interna într-un spital care raportează 5 la sută infecţii asociate asistenţei medicale decât într-un spital care raportează 0,2 la sută. Pentru că 0,2 este adevărat, 5 la sută este apropiat sau este chiar realitatea. Alexandru Rafila:

Alexandru Rafila a spus că unele infecţii asociate asistenţei medicale sunt banale.

„Nu vă gândiţi că toate infecţiile asociate asistenţei medicale sunt infecţii care pun viaţa în pericol, nu. Sunt multe infecţii banale. De exemplu, după o intervenţie operatorie, infecţia de plagă sau o infecţie urinară. Astea sunt majoritatea infecţiilor întâlnite în spitale. Pe noi ne interesează să nu apară infecţii cu germeni multirezistenţi, deci să ţinem fenomenul ăsta sub control în spitale şi mai ales infecţii invazive care pot să pună în pericol viaţa pacientului”, a mai spus Alexandru Rafila.

