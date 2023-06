Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine o conferinta de presa avand ca tema evolutia numarului cazurilor de COVID in Romania, in Bucuresti, luni, 1 august 2022. Ministerul Sanatatii a anuntat 5202 cazuri de COVID in ultimele 24 de ore si 263 de persoane internate la ATI. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.