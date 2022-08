„Eu am încercat să răspund unei întrebări a unui jurnalist care m-a întrebat ce se întâmplă cu pastilele de iodură de potasiu. Noi am rezolvat această problemă din punct de vedere organizatoric încă în urmă cu o lună şi jumătate, când la data de 23 iunie am emis un ordin care precizează circuitul pe care trebuie să-l urmeze o persoană care doreşte să îşi procure din timp aceste pastile care nu trebuie administrate, am avut o campanie în acest sens”, a spus Alexandru Rafila, la România TV.

Nu trebuie luate în mod preventiv, ci doar dacă apare un incident nuclear care duce la ameninţare legată de creşterea radioactivităţii. Alexandru Rafila, la România TV:

Medicul a explicat care este procedura pentru prescripția pentru pastile cu iod.

„Persoanele în vârstă de până la 40 de ani se pot prezenta la medicul de familie, fie că sunt asigurate, fie că sunt neasigurate, acolo primesc o reţetă simplă, iar cu acea reţetă simplă se duc la una din cele 2.500 de farmacii, de unde îşi ridică pastilele de iodură de potasiu, pe care le păstrează la domiciliu”, a declarat Alexandru Rafila.

Întrebat de ce doar cei până în 40 de ani se califică pentru administrarea pastilei de iodură de potasiu, Rafila a explicat că aceste recomandări se regăsesc şi pe prospect.

„Nici eu nu mă calific pentru administrarea iodurii de potasiu şi nici nu o să o iau, indiferent de situaţie… După vârsta de 40 de ani, beneficiile administrării de iodură de potasiu sunt minime și ele se îndreaptă la persoanele cu vârsta de peste 40 de ani, doar celor care se află în imediata vecinătate a locului unde se produce un incident nuclear”, a spus Rafila.

În cazul unui accident nuclear, medicul a dat asigurări că românii nu vor fi expuși „direct în focar” la radioactivitate.

Nu este o situaţie care privește cetăţenii români, sper să nu fim în această situaţie. Atât Zaporojie, cât şi Cernobîl sunt la distanţă apreciabilă de România, deci nu se pune problema expunerii directe în focar la radioactivitate. Alexandru Rafila:

Întrebat, de asemenea, dacă are informaţii privind un iminent incident nuclear, Rafila a răspuns că „nu există informaţii”.

„Prefer să adoptăm un comportament responsabil, preventiv, pentru că, în cazul unei crize, timpul va fi foarte scurt şi se creează panică”, a spus Rafila.

Rafila a subliniat că iniţial s-a dorit distribuirea pastilelor prin cabinetele medicilor de familie.

„Dânşii au considerat că nu este potrivit, aşa că am folosit o cale puţin mai lungă în care dânşii eliberează reţeta, iar omul îşi ridică pastilele din farmacie. După prima lună şi jumătate de campanie, foarte puţini dintre concetăţenii noştri au făcut acest lucru”, a mai spus Rafila.

Alexandru Rafila a vorbit luni de distribuirea pastilelor de iodură de potasiu, în timp ce îngrijorările legate de situația de la centrala nucleară de la Zaporojie, din Ucraina, sunt mari, în urma unor bombardamente.

După afirmațiile lui Rafila, mai mulți medici de familie consultați de Libertatea au susținut că s-a produs imediat o avalanșă de cereri.

„Oamenii erau nervoși că nu se poate elibera rețeta mai repede, că sunt puși pe liste de așteptare”, a spus unul dintre medici.

De asemenea, luni seară, și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie din România a criticat anunțul lui Alexandru Rafila.

„Aducem la cunoştință pacienţilor cu probleme de sănătate curente că este posibil să aştepte câteva zile sau săptămâni până vor putea obține o programare pentru o consultație la medicul de familie”, a transmis Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie din România, într-un comunicat.

Campania de distribuție a pastilelor cu iod a fost demarată la începutul lunii aprilie. Alexandru Rafila a afirmat pe 28 martie că „lucrul ăsta nu trebuie interpretat într-un registru al panicii”, ci ca pe un gest de precauţie.

