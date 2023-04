2/11 I was released from the SHIZO on Friday evening, and on Monday (that is, yesterday) I was sentenced to another 15 days there.

Într-un mesaj publicat pe Twitter în numele lui Navalnîi, secretarul de presă al opozantului rus a precizat că acesta a fost mutat din nou într-o celulă de izolare drept pedeapsă pentru o investigație efectuată luna trecută de echipa lui despre achiziții făcute la suprapreț de Serviciul Federal al Penitenciarelor din Rusia.

Navalnîi susține că a fost eliberat vineri dintr-o celulă de izolare și că luni a fost condamnat la încă 15 zile acolo, după ce susținătorii săi au publicat ancheta care arată că administrația penitenciară ar fi plătit mult prea mult pentru varză și ar fi băgat în buzunar diferența.

„De aceea, chiar a doua zi după ce colegii mei au făcut publică ancheta lor despre aceste povești amuzante cu varză, m-au pus în (celula de izolare), au început imediat să îmi amenajeze o «celulă de lucru» și au schimbat rutina zilnică, transformând-o din infernală în extrem de infernală”, scrie în mesajul publicat pe Twitter.

„Am fost limitat în a cumpăra alimente (acum avem noi reguli), plimbarea mea zilnică este acum la ora 7 dimineața (este important, deoarece dacă plimbarea este după-amiază, poți avea norocul să stai într-un loc însorit pentru câteva clipe), acum abia am timp să citesc scrisori”, au precizat criticul Kremlinului. Potrivit lui Navalnîi, oficialii închisorii „au inventat reguli complet ilegale, interzicându-mi să cumpăr mâncare, chiar și cu banii pe care i-am câștigat”.

3/11 At the same time I was limited in buying food (we have new rules now), my daily walk is now at at 7 am (it’s important, because if your walk is in the afternoon, you can get lucky enough to stand in a sunny spot for a while), I now get barely any time to read letters.