„Poporul iranian, trăind în spiritul Ashura (adică pregătit pentru martiriu în numele credinței – n.r.), nu se teme de amenințările voastre deșarte. Chiar și cei mai puternici decât voi nu au putut să le distrugă. Așa că fiți atenți, să nu dispăreți voi înșivă”, a declarat Larijani într-un mesaj voalat transmis lui Donald Trump.

Într-un alt mesaj, publicat pe X puțin mai târziu, Larijani a spus că Strâmtoarea Ormuz „va deveni fie o strâmtoare a păcii și a prosperității pentru toți, fie o strâmtoare a înfrângerii și a suferinței pentru susținătorii războiului”.

Este vorba de a doua amenințare făcută de Larijiani la adresa lui Trump în doar câteva zile. Liderul iranian, probabil cel mai influent om din regimul de la Teheran după uciderea ghidului suprem Ali Khamenei, a spus sâmbătă că președintele american va „plăti un preț” pentru războiul declanșat împotriva Republicii Islamice împreună cu Israelul.

„Nu am nicio idee despre ce vorbește sau cine este. Nu-mi pasă deloc”, a răspuns liderul republican de la Casa Albă.

Larijani l-a amenințat din nou pe Trump după ce președintele american a avertizat că regimul de la Teheran va fi atacat „de douăzeci de ori mai puternic decât a fost atacat până acum” dacă va bloca Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă importantă pentru aprovizionarea cu energie.

