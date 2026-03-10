„Poporul iranian, trăind în spiritul Ashura (adică pregătit pentru martiriu în numele credinței – n.r.), nu se teme de amenințările voastre deșarte. Chiar și cei mai puternici decât voi nu au putut să le distrugă. Așa că fiți atenți, să nu dispăreți voi înșivă”, a declarat Larijani într-un mesaj voalat transmis lui Donald Trump.

Într-un alt mesaj, publicat pe X puțin mai târziu, Larijani a spus că Strâmtoarea Ormuz „va deveni fie o strâmtoare a păcii și a prosperității pentru toți, fie o strâmtoare a înfrângerii și a suferinței pentru susținătorii războiului”.

Este vorba de a doua amenințare făcută de Larijiani la adresa lui Trump în doar câteva zile. Liderul iranian, probabil cel mai influent om din regimul de la Teheran după uciderea ghidului suprem Ali Khamenei, a spus sâmbătă că președintele american va „plăti un preț” pentru războiul declanșat împotriva Republicii Islamice împreună cu Israelul.

„Nu am nicio idee despre ce vorbește sau cine este. Nu-mi pasă deloc”, a răspuns liderul republican de la Casa Albă.

Larijani l-a amenințat din nou pe Trump după ce președintele american a avertizat că regimul de la Teheran va fi atacat „de douăzeci de ori mai puternic decât a fost atacat până acum” dacă va bloca Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă importantă pentru aprovizionarea cu energie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu este în coada clasamentului încrederii românilor după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci
Viva.ro
Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis 5 ore, joi, pentru reparații: rutele alternative
Știri România 23:01
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis 5 ore, joi, pentru reparații: rutele alternative
Căpitanul Octavian Palferenț, pilot de F-16, a murit înecat în timp ce încerca să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă
Știri România 22:49
Căpitanul Octavian Palferenț, pilot de F-16, a murit înecat în timp ce încerca să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă
Parteneri
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Adevarul.ro
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
O actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. A recunoscut că a primit mesaje când era minoră
Fanatik.ro
O actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. A recunoscut că a primit mesaje când era minoră
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:47
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Stiri Mondene 17:20
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
ObservatorNews.ro
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Libertateapentrufemei.ro
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax.ro
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
StirileKanalD.ro
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
A murit Gheorge T... Vezi mai mult
KanalD.ro
A murit Gheorge T... Vezi mai mult

Politic

Nicușor Dan a vorbit cu liderii UE despre criza prețurilor la energie: „UE trebuie să își reducă dependențele cât mai rapid”
Politică 23:09
Nicușor Dan a vorbit cu liderii UE despre criza prețurilor la energie: „UE trebuie să își reducă dependențele cât mai rapid”
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Politică 21:15
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Rivala din SuperLiga, avertisment pentru Gigi Becali după numirea lui Rădoi la FCSB: “Nu e o marionetă! Nu îşi permite să îi facă echipa”
Fanatik.ro
Rivala din SuperLiga, avertisment pentru Gigi Becali după numirea lui Rădoi la FCSB: “Nu e o marionetă! Nu îşi permite să îi facă echipa”
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața