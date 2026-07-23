Cea mai slabă recoltă din ultimii opt ani

Acest dezastru agricol ridică temeri serioase cu privire la creșterea prețurilor alimentelor și la securitatea alimentară pe continent, relatează The Guardian. Potrivit Coceral, asociația europeană a comercianților de cereale și oleaginoase, recolta de grâu, orz, porumb și ovăz din cele 27 de state membre ale UE, alături de Marea Britanie, va fi cea mai mică din 2018 până în prezent.

Pierderile totale estimate depășesc producția combinată de cereale prognozată pentru Austria, Irlanda și Țările de Jos. Specialiștii Coceral au atribuit această scădere a producției de cereale celei mai fierbinți luni iunie înregistrate vreodată în Europa de Vest.

Porumbul a fost afectat în timpul fazei critice de polenizare, iar grâul în perioada de „umplere a bobului”, când cerealele au nevoie de umiditate pentru dezvoltare.

Tom Lancaster, analist la think tank-ul Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), a afirmat: „Acest lucru va afecta veniturile fermierilor și va submina securitatea alimentară europeană. În Marea Britanie, am asistat deja la trei dintre cele mai proaste cinci recolte din acest deceniu, iar valurile recente de căldură vor avea, inevitabil, un impact negativ asupra fermierilor britanici”.

Țările cel mai grav afectate

Franța este una dintre țările cele mai afectate, estimându-se pierderi de 3,4 milioane de tone de porumb, ceea ce se traduce prin pierderi economice de aproximativ 891 milioane de euro.

Alte țări puternic afectate includ Ungaria, cu 2,4 milioane de tone pierdute, și Spania, cu 1,4 milioane de tone.

Reducerea producției europene de cereale ar putea spori dependența continentului de importuri, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor la nivel global.

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