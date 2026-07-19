Cu un soldat nu se face primăvară, dar se poate măsura nemulțumirea

Videoclipul, vizionat de peste 10 milioane de ori, arăta cum soldatul devenit blogger cerea o întâlnire cu Putin pentru a discuta ceea ce el a numit „tratamentul sistematic nefavorabil al soldaților din armata rusă”.

Potrivit Kyiv Independent, apelul său a dus rapid la reținerea sa, fiind închis timp de 11 zile sub acuzația de „demonstrarea de simboluri extremiste”.

Pe 10 iulie, mass-media rusească a relatat că Lunin a fost eliberat. La scurt timp după aceea, acesta a postat un alt videoclip în care și-a cerut scuze președintelui rus.

Chiar dacă incidentul ar fi putut părea alarmant pentru Kremlin, mai ales după tentativa de rebeliune eșuată a lui Evgheni Prigojin în 2023, observatorii militari citați de Kyiv Independent susțin că armata rusă este departe de un scenariu de revoltă.

Criticile naționaliștilor ruși și scăderea moralului

Cazul lui Lunin evidențiază însă o tendință clară: soldații ruși nemulțumiți și membrii comunității pro-război, odată considerați un pilon de sprijin al regimului Putin, au devenit una dintre cele mai vocale surse de critici la adresa Kremlinului.

Ivan Filippov, jurnalist rus exilat la VotTak, explică faptul că, deși Lunin este soldat, el nu era o figură proeminentă în comunitatea pro-război.

„Reacția a fost destul de moderată, poate câteva texte ici-colo”, a declarat Filippov. „În general, Lunin era mai mult un necunoscut în această sferă.”

Totuși, faptul că un soldat a cerut o revoltă armată împotriva Kremlinului și că a primit un anumit sprijin este considerat un semnal important. „Moralul în rândul comunității naționaliste pro-război din Rusia este extrem de scăzut”, a adăugat Filippov.

O criză de încredere și probleme interne

Mai mulți factori contribuie la scăderea moralului și la creșterea nemulțumirii în rândul soldaților ruși și al susținătorilor războiului. În primul rând, situația de pe front este dificilă.

Trupele ruse se confruntă cu obstacole majore în a obține câștiguri teritoriale semnificative, iar campania de atacuri cu drone a Ucrainei a afectat grav liniile de aprovizionare rusești și rafinăriile de petrol de pe teritoriul Rusiei, conform Kyiv Independent.

În al doilea rând, problemele interne ale Rusiei au agravat criza de încredere în conducerea țării și în Vladimir Putin însuși. Blocarea controversată a aplicației Telegram în martie a fost profund nepopulară și a amplificat tensiunile.

Potrivit Moscow Times, Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VCIOM) a încetat să mai publice sondajele de încredere „deschise” privind părerea rușilor despre Putin din cauza scăderii istorice a popularității acestuia.

Recrutarea militară, în declin

Un alt semn al frustrării tot mai mari din Rusia este ritmul redus al recrutării militare. Katya Bonch-Osmolovskaya, șefa echipei de date de la iStories, un outlet de investigație rusesc în exil, a declarat: „Cifrele erau deja mai mici la sfârșitul anului 2025 și au rămas aproape identice la începutul lui 2026. În prezent, observăm o scădere de 20% în comparație cu aceeași perioadă din 2025, ceea ce este destul de semnificativ.”

Totuși, Dmitry Kuznets avertizează că aceste date ar putea să nu reflecte o scădere susținută: „Această scădere ar putea fi doar un artefact statistic. Estimările inițiale pentru al doilea trimestru al anului 2026 par să arate că recrutarea revine la ritmurile anterioare.”

Chiar și așa, recrutarea stabilă are un cost financiar tot mai mare. Bonusurile unice pentru noii soldați contractuali cresc constant, punând presiune pe bugetele regionale.

Regiunile mai sărace, în special, întâmpină dificultăți în a susține nivelurile crescute de compensații și, în unele cazuri, recurg la metode coercitive pentru recrutare. De exemplu, în regiunea Penza, au apărut rapoarte despre autorități locale care forțează locuitorii să semneze contracte militare.

Dezertări și moral scăzut

În paralel, numărul dezertărilor și al soldaților care lipsesc fără permisiune (AWOL) rămâne ridicat. În 2025, estimările au indicat aproximativ 50.000 de cazuri de dezertare și absențe nejustificate, iar ulterior s-a raportat că aproape 28.000 de soldați au fost condamnați pentru aceste fapte.

Aceste cifre sunt susținute de relatări privind tratamentele abuzive din cadrul armatei ruse, ceea ce indică probleme mai ample legate de moral. „Lipsa de motivație slăbește așa-numitele abordări creative ale războiului”, a explicat Kuznets. „Din câte înțelegem, majoritatea soldaților ruși continuă să lupte prin inerție, fie pentru bani, fie pentru că nu li se permite să-și încheie contractele până la finalul războiului.”

„În ziua de azi, majoritatea energiei lor creative este folosită doar pentru a-și reduce riscul de a muri”, a concluzionat el.

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