John Lough, fost reprezentant NATO la Moscova: „Rusia va fi în căutarea unor noi lideri în curând” 

Înainte de a se alătura NATO, a fost conferențiar la Centrul de Cercetare pentru Studii Sovietice (ulterior, Studii de Conflict) din Marea Britanie, scriind despre aspecte legate de apărare, securitate și politică externă referitoare la fosta Uniune Sovietică.

Din 2009, John Lough este cercetător asociat în cadrul Programului Rusia și Eurasia de la Chatham House, Londra, unde a publicat numeroase lucrări pe o gamă largă de teme legate de Rusia și Ucraina. Pe lângă activitatea sa la Chatham House, John este consultant la Highgate, o firmă de consultanță strategică, și cercetător principal la Centrul pentru Noi Strategii Eurasiatice.

Între 2016 și 2021, a condus propria firmă de consultanță, oferind clienților consultanță privind riscurile politice și de investiții din Rusia, Ucraina și alte țări din fosta Uniune Sovietică. Din 2008 până în 2016, a condus departamentul dedicat Rusiei și CSI la BGR Gabara, o firmă de consultanță în afaceri publice. Între 2003 și 2008, a ocupat funcția de consilier pentru afaceri internaționale la TNK-BP, a treia cea mai mare companie petrolieră din Rusia la acea vreme. A petrecut șase ani în cadrul NATO, gestionând programe de informare destinate Europei Centrale și de Est, inclusiv o detașare la Moscova, unde a înființat Biroul de Informare al NATO în Rusia.

Reputatul expert a studiat limba germană și limba rusă la Universitatea Cambridge și deține o diplomă în relații internaționale de la Școala de Studii Internaționale Avansate a Universității Johns Hopkins.

John Lough, fost oficial NATO în Rusia. Foto: Highgate Ltd

„Rusia s-a aruncat efectiv în brațele Chinei și a creat un grad de dependență care este destul de incomod pentru elitele ruse”

-Libertatea: Cât de mari sunt, în opinia dumneavoastră, „fisurile” de la Kremlin?

-John Lough: Sistemul rus se află, fără îndoială, sub o presiune considerabilă în acest moment, în principal din cauza războiului împotriva Ucrainei, care a început în 2022, trebuia să se încheie foarte repede, dar se prelungește deja patru ani și jumătate, și nu există niciun semn că s-ar putea termina în curând. Acumularea sancțiunilor occidentale, unele probleme economice – este foarte clar că sistemul rus, într-o oarecare măsură, se străduiește să le gestioneze, dar aș spune că, până acum, o face destul de eficient.

În același timp, Rusia a devenit destul de dependentă de China, iar acest lucru, cred eu, contravine în mare măsură abordării tradiționale a Rusiei de a menține legături puternice cu Europa, de a încerca să influențeze Europa, identificându-se, desigur, ca o putere europeană; acum s-a aruncat efectiv în brațele Chinei și a creat un grad de dependență care, cred eu, este destul de incomod pentru elitele ruse. Dar asta este situația în care se află în acest moment. Au mare nevoie de chinezi. Chinezii nu doresc ca rușii să devină prea dependenți. Nu cred că rușii doresc să fie permanent prea dependenți de China, dar acesta este cu siguranță un factor care, într-o oarecare măsură, cred eu, destabilizează țara. La aceasta se adaugă faptul că actuala conducere a Rusiei îmbătrânește.

Președintele rus Vladimir Putin împreună cu președintele chinez Xi Jinping, 20 mai, 2026 în Beijing, China. Foto: Profimedia

Putin va împlini 74 de ani în octombrie anul acesta. Multe dintre persoanele-cheie din anturajul său au peste 70 de ani, unele având în jur de 75 de ani, și, evident, din simple motive biologice, aceste persoane probabil nu vor mai fi în același număr peste, să zicem, cinci ani. Așadar, există o așteptare privind schimbarea.

Putem observa, de asemenea, că sistemul a devenit puternic centralizat în timpul războiului, chiar mai centralizat decât era înainte, iar acest lucru duce adesea la un proces decizional mai lent și la decizii de slabă calitate. Și dacă luăm, de exemplu, întreruperea serviciilor de internet mobil din Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe mari, care a avut loc recent din motive pretinse de securitate, putem observa că această măsură a fost extrem de nepopulară în rândul populației, fiind justificată de serviciile de securitate rusești prin riscul de atacuri cu drone și alte probleme. Și este clar că există un grup în cadrul serviciilor de securitate rusești care, dacă vreți, a devenit dominant în acest domeniu.

Așadar, putem observa semne de tensiune în interiorul sistemului, și aș spune că, în acest moment, sunt vizibile niște fisuri fine, dacă vreți. Se poate observa unde se vor forma aceste fisuri, iar ele țin de momentul schimbării – evident, schimbarea persoanelor, grupurile rivale din interiorul sistemului, presiunea economică. Cred că, într-o oarecare măsură, și presiunea militară.



–Ce s-ar putea întâmpla în Rusia dacă Vladimir Putin s-ar îmbolnăvi sau nu ar putea să își mai îndeplinească atribuțiile?

-Atunci cred că am asista probabil la o schimbare destul de rapidă în Rusia, iar acest lucru, desigur, reprezintă o problemă pentru unii dintre cei din anturajul său, care știu că, atunci când va veni schimbarea, aceasta va veni foarte repede; și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după moartea lui Stalin, nu vreau să-l compar pe Putin cu Stalin, apropo, dar dacă ne uităm la un lider care a fost la putere o perioadă foarte lungă, apoi a părăsit funcția – în cazul lui Stalin, pentru că a murit –, a urmat o perioadă de conducere colectivă, care a fost destul de brutală și a durat trei sau patru ani înainte ca noul lider să apară. Și cred că am putea asista la ceva destul de similar în Rusia când vom ajunge în acel moment.

Chiar cred că războiul decurge prost pentru ruși în acest moment și este posibil ca acest lucru să declanșeze un fel de reacție în lanț în rândul celor nemulțumiți de modul în care a fost gestionat războiul – nu că ar fi împotriva războiului, ci pentru că consideră că Putin nu a fost suficient de decisiv sau de curajos și că trebuie luate măsuri mai ferme.

„Este posibil să apară un fel de regim „neo-Putin” ”

–Punctul slab central al sistemului lui Vladimir Putin este absența unui mecanism instituțional pentru succesiunea politică. Cât de riscant este acest lucru pentru Rusia post-Putin?

-Evident că există riscuri serioase asociate cu acest lucru. Așa cum spui pe bună dreptate, nu există un mecanism instituționalizat. Este posibil să se creeze un fel de mecanism informal, și putem observa deja că Putin promovează unele persoane mai tinere în funcții importante din birocrația de stat; vedem chiar dovezi că copiii unora dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi sunt promovați în funcții superioare, iar acesta este cu siguranță un efort de a se pregăti pentru faptul că vor avea loc schimbări în cadrul elitei conducătoare.

Dar asta nu schimbă faptul că puterea este concentrată în mâinile unei singure persoane, iar Rusia, în acest sens, este guvernată după un model foarte tradițional, însă totodată ineficient, ce generează întotdeauna o problemă de succesiune; se pare că, între 2008 și 2012, Putin a experimentat scenariul de a-l testa pe Dmitri Medvedev în funcția de președinte, deși acesta nu era un președinte cu puteri depline, deoarece Putin era încă prim-ministru, iar acea experiență nu a fost prea pozitivă, deoarece s-a încheiat, de fapt, cu câteva proteste semnificative la Moscova.

Iar unii oameni credeau la acea vreme, în 2012, că se pregătea oarecum o revoluție, așa că autoritățile de la Kremlin au învățat cu siguranță câteva lecții din acea experiență, dar cred că nu ar trebui să subestimăm capacitatea lor de a folosi propaganda și alte instrumente pentru a menține populația sub control; au asigurat că opoziția politică nu are spațiu de manevră, iar formarea acelui tip de legături orizontale în societate, care ar crea o forță socială capabilă să reziste acestui regim și să construiască o structură politică diferită, este foarte dificilă. Așadar, este posibil ca această situație să mai continue încă o bună perioadă de timp.

Este cu siguranță posibil să apară un fel de regim „neo-Putin”, dar există riscuri asociate cu numirea unor persoane mai tinere în încercarea de a transfera puterea treptat, iar unii analiști consideră că ceea ce încearcă Putin să facă, pe măsură ce se pregătește, dacă vreți, următoarea etapă a vieții, în care nu va mai dori să muncească la fel de mult sau poate că nu va mai putea să o facă, în care nu va mai putea continua să conducă Rusia prin acest tip de control manual al sistemului bugetar, să numească persoane loiale care să-și asume mai multe responsabilități și să-i ofere astfel spațiul necesar pentru a se ocupa, dacă vreți, de problemele strategice mai importante, astfel încât să nu se împotmolească în detaliile cotidiene.

Dar dificultatea constă în faptul că, probabil, aproape sigur, va începe să piardă controlul, și este condamnat dacă nu încearcă să-și gestioneze tranziția și să se pregătească pentru ea; în același timp, dacă o face, acest lucru creează, de asemenea, riscuri. Așadar, cred că nu există, pentru un lider în poziția sa, în orice sistem de acest gen, un moment mai periculos.

Nu există o soluție ușoară, iar, în cele din urmă, el dorește să-și garanteze propria securitate personală și cea a familiei sale și, fără îndoială, se va uita la ceea ce a reușit să facă familia Elțîn în 1999, când el a fost desemnat succesor. Ei și-au pus încrederea în el. Cred că el și-a onorat în mare măsură partea sa din acel acord, iar Elțîn și familia sa au continuat să trăiască în siguranță.



–Rămâne oare societatea rusă una predominant pasivă și adaptabilă, mai degrabă decât mobilizată politic?

-Este o întrebare excelentă. Cred că, atunci când compari societatea rusă cu, de exemplu, cea ucraineană, poți observa că acestea sunt țări foarte diferite la acest nivel, chiar dacă ambele au ieșit din Uniunea Sovietică și ambele poartă, cred, încă amprenta acelei experiențe.

Dar în Rusia, cred că există forțe istorice care au făcut ca societatea rusă să fie, în general, pasivă, ascultătoare, făcând ceea ce îi spuneau liderii, deoarece exista un anumit contract social care era acceptabil pentru ea. Și apoi, dacă luăm în considerare faptul că legăturile orizontale, care sunt foarte puternice în societatea ucraineană, pur și simplu nu există în Rusia în acest moment, deoarece Rusia este atomizată din acest punct de vedere, putem observa anumite schimbări care au loc ca urmare a războiului. Există o întreagă categorie de oameni care se află într-o situație mai bună ca urmare a războiului, fie că lucrează în industria de apărare, fie că au luptat în Ucraina.

Aceștia, în multe cazuri, au câștigat – în special soldații – sume de bani fără precedent, sume inimaginabile pentru oamenii proveniți din provinciile Rusiei; și, în mare parte, soldații care au luptat în Ucraina, aproximativ 70% dintre ei, provin din sate și orașe mici, mai degrabă decât din marile orașe. Și putem observa că partea mai modernă a societății, care, de fapt, se descurca destul de bine până în 2022 sau poate chiar înainte de acea dată – de fapt, partea mai europenizată a societății – a suferit un regres deoarece, desigur, relațiile cu Occidentul au fost grav afectate, iar această forță de occidentalizare din Rusia, cel puțin pentru moment, a fost serios slăbită.

Așadar, cred că faptul că autoritățile îngreunează atât de mult posibilitatea ca oamenii să se unească în jurul unor idei, să-și unească forțele pentru a face altceva decât, de fapt, să susțină războiul, înseamnă că dețin un nivel de control care îi descurajează pe oameni, desigur, să se implice în orice activitate care ar putea fi considerată politică.

Sistemul a devenit represiv, de fapt foarte represiv, până la punctul în care oamenii nu mai vor să-și asume riscuri. Așadar, potențialul de protest în Rusia este, de fapt, foarte scăzut în acest moment.

Vladimir Putin. Foto: Profimedia

„Putin este o persoană care a contrazis așteptările”

–Cine sau ce îl poate opri pe Vladimir Putin?

-Aș spune că eșecul din Ucraina, eșecul de a-și atinge obiectivele acolo, va fi, cred, ceva care va avea un efect foarte considerabil asupra viitorului său și va forța o mare parte a elitei ruse să-și regândească sprijinul acordat acestei aventuri nefericite. Sunt convins că există o mulțime de oameni, inclusiv în mediul de afaceri, printre diplomați, chiar și printre militari, de fapt, care își dau seama că aceasta a fost o greșeală de calcul teribilă, care trebuia să sporească securitatea și influența Rusiei în Europa, dar care, de fapt, a făcut exact contrariul. Când te uiți la extinderea NATO pentru a include Finlanda și Suedia, te uiți la reînarmarea Europei, te uiți la reputația internațională a Rusiei, la recunoașterea faptului că acest fel de instinct violent din caracterul național al Rusiei, dacă pot să mă exprim așa, este încă puternic prezent.

Germanii, de exemplu, sperau foarte mult după 1991 că, dacă am putea fi cu toții amabili cu Rusia, dacă am arăta înțelegere față de trecutul său – fără nicio umbră de îndoială – dificil, tulburat și traumatic, această latură, să zicem, mai blândă a Rusiei, mai îngăduitoare, ar ieși la iveală și s-ar consolida.

Desigur, acesta a fost un calcul absurd de excesiv de optimist și a avut de-a face, de fapt, cred eu, în mare măsură cu experiența germanilor din cel de-Al Doilea Război Mondial, cu sentimentul lor de vinovăție și cu alți factori. Așadar, provocarea cu care ne confruntăm este aceea de a ține Rusia sub control la un anumit nivel, dar și de a contribui la crearea condițiilor în care, dacă vreți, potențialul creativ al Rusiei – adică acea parte modernă a societății – să se poată dezvolta și să poată apărea o Rusie diferită.

Se spune adesea că polonezii, de exemplu, nu cred că Rusia se poate schimba, în timp ce germanii și alții doresc să fie mai optimiști. Eu mă situez undeva la mijloc, pentru că cred că există anumite lucruri în Rusia care, în esență, nu se vor schimba, iar alți factori pot fi influențați; și poate că, într-o perioadă îndelungată și pașnică, dacă Rusia ar putea fi guvernată într-un mod oarecum diferit, dacă regiunile sale ar putea juca un rol mai important, dacă populația ar avea un sentiment mai puternic de libertate, dacă ar putea vedea și ce au reușit ucrainenii să realizeze din punct de vedere politic – că Ucraina are cu siguranță un nivel de libertate pe care Rusia nu îl are – și că acest lucru are consecințe economice.

Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, cred că va fi confruntarea cu eșecul cea care va duce la o schimbare de curs, iar această schimbare de curs va fi asociată cu o schimbare de regim, ceea ce mă face să cred că nu vom asista doar la apariția unui fel de „Putin 2.0”, adică un sistem Putin mai tânăr și revigorat, pentru că eu cred cu adevărat că acest model de guvernare este pe cale să-și epuizeze potențialul, orice fel de potențial pozitiv pe care l-a avut vreodată.

-Care este, în opinia dumneavoastră, principala slăbiciune a lui Vladimir Putin?

-Cred că slăbiciunea lui personală este faptul că este din ce în ce mai departe de realitate. Este o persoană care a contrazis așteptările. Când a fost numit sau ales președinte în 2000, mulți oameni din Rusia considerau că nu va fi un președinte puternic. Avusese o carieră fără succes în KGB și, se pare, nu era apreciat de oamenii din KGB, sau de FSB, cum îi numim astăzi.

A influențat profund cursul istoric al Rusiei la începutul acestui secol și, în mod evident, dorește să lase o moștenire istorică. Dar când te înconjori de un grup atât de restrâns de oameni, când nu ești dispus să permiți sistemului să-ți ofere sfaturi alternative… Și au fost oameni care i-au spus că, invadând Ucraina în acest fel, victoria nu va fi rapidă, ucrainenii vor lupta, Rusia se va împotmoli și, de fapt, își va prejudicia interesele de securitate națională. Dar el a ales să asculte doar un singur punct de vedere. Cred că aceasta este o slăbiciune extremă din partea lui.

Dar cred că are foarte mult de-a face cu propriul său caracter, cu modul în care a fost crescut în Leningrad, într-un cartier al clasei muncitoare, unde, aproape sigur, a fost hărțuit în copilărie, unde a învățat să se bată cu pumnii pentru a-și apăra interesele. Și a adus cu sine acest tip de mentalitate care, din păcate, în primii ani ai deceniului 2000, a prins rădăcini într-o mare parte a societății ruse. Iar faptul că nu era un politician înnăscut, nici măcar un comunicator politic înnăscut, imaginea lui Putin ca tip dur, gata să folosească metode dure pentru a reprima rebeliunea din Cecenia, gata să bage în închisoare oameni de afaceri de seamă, gata să folosească un anumit tip de limbaj în public, cred că era legată și de această imagine a KGB-ului, conform căreia, într-un fel, KGB-ul știa întotdeauna mai bine. Totul se potrivea, într-un fel, cu o anumită cerință a societății de atunci. Dar cred că Rusia va fi în căutarea unor noi lideri în curând.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE