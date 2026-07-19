Primele date ale anchetei indică un scenariu cutremurător. Reprezentanții poliției locale au declarat că cele trei persoane au sărit în mod voluntar de pe structură, fiind exclusă, în acest moment al cercetărilor, ipoteza unui accident sau a neglijenței unei terțe părți.

Copilul mic, ținut în brațe în momentul saltului

Tragedia s-a petrecut joi, cu puțin timp înainte de ora 17:00, într-un moment în care obiectivul turistic era destul de aglomerat.

Potrivit informațiilor furnizate de primarul localității, familia venise în vacanță în Germania la bordul unei rulote. Din nefericire, printre victime se numără și fiul celor doi adulți, un copil mic.

Elementele descoperite de anchetatori la fața locului arată că unul dintre părinți l-a strâns puternic în brațe pe cel mic în momentul în care au făcut pasul în gol de pe platforma aflată la o înălțime de 45 de metri.

Deși la baza turnului fusese montată o plasă specială de siguranță, aceasta s-a dovedit a fi mult prea subțire pentru a putea amortiza impactul violent și a preveni decesul celor trei membri ai familiei.

Anchetă cu drone și asistență psihologică pentru zeci de martori

Impactul emoțional al evenimentului a fost uriaș pe platoul din Torfhaus. Deoarece turnul era plin de vizitatori la ora producerii incidentului, zeci de turiști au asistat direct la scenele apocaliptice.

Inspectoratul de poliție a mobilizat imediat la fața locului o echipă de intervenție în criză, formată din psihologi și consilieri, pentru a le oferi sprijin de urgență martorilor oculari aflați în stare de șoc.

Cercetările criminalistice au continuat pe parcursul întregii nopți. Înregistrările realizate de radiodifuziunea publică din nordul Germaniei (NDR) au surprins echipele de experți care scanau și examinau structura metalică a Turnului Harz cu ajutorul unor drone performante, pentru a colecta toate probele necesare finalizării dosarului penal.

Administratorii analizează noi măsuri de securitate

Turnul Harz, o structură modernă inaugurată în urmă cu trei ani, este una dintre cele mai vizitate destinații de weekend din această parte a Germaniei.

În urma incidentului de joi, accesul publicului pe platforma superioară a fost complet blocat, iar oficialii nu au putut preciza o dată exactă la care turiștii vor putea reveni pe turn.

Edilul localității s-a arătat profund afectat de turnura pe care au luat-o evenimentele și a anunțat o analiză la nivelul consiliului local.

„Turnul stă în picioare de trei ani. Nimic asemănător nu s-a mai întâmplat până acum în zona noastră. Suntem profund zdruncinați de această pierdere. Urmează să ne întrunim în cadrul consiliului administrativ pentru a discuta și a pune în aplicare posibile măsuri de siguranță suplimentare”, a precizat primarul stațiunii.

Modificările structurale avute în vedere ar putea include înălțarea barierelor de protecție sau ranforsarea plaselor perimetrice, pentru a preveni ca o astfel de tragedie să se repete în viitor.

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