„Eu știu că e musai ca Florin Cîţu să aibă zeci de dosare până la Congres”, afirmă, ironic, senatoare liberală.

„Dar, în noua poveste, există o decizie clară a unei instanțe americane că speța civilă a fost respinsă, iar firma nu a depus vreo altă solicitare. Adică există cineva care te dă în judecată, tu nu știi, că nu te anunță nimeni, cererea lor este respinsă, iar tu rămâi cu denigrările. Sau nici justiția americanilor nu mai e bună zilele acestea?”, a scris Gorghiu pe pagina personală de Facebook.

În finalul postării, senatoarea preia un pasaj din decizia judecătorului în cazul Cîțu: „Documentul instanţei semnat de judecătorul Steven P. Van Marel arată, într-o notificare olografă, că speţa civilă (Case No. LACV044600, Clarke-Jordan Financial, LC vs Florin V Cîţu) a fost respinsă în următoarea zi după expirarea termenului pentru notificarea lui Florin Cîţu, respectiv pe 24 februarie 2009”.

Pe 21 iulie 2008, Florin Cîțu a fost chemat în instanță, în statul Iowa, pentru o datorie neplătită de 6.698,73 $ de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, a scris duminică agenția Mediafax, care a consultat dosarul.

Până la urmă, Cîțu nu a fost de găsit și, după 7 luni de la chemarea lui în judecată, pe 24 februarie 2009, judecătorul a respins temporar cazul, iar firma de recuperare nu a mai redeschis procesul civil.

Dosarul privind datoria de aproape 7.000 de dolari este al doilea în SUA al lui Florin Cîțu după cel deschis în decembrie 2000, când actualul premier al României, pe atunci student în America, a fost prins conducând sub influența alcoolului.

Mediafax a obținut dosarul complet și a dezvăluit că premierul avea atunci o alcoolemie de 0,161, în condițiile în care limita legală era de 0,08.

Sindicatul Europol a tradus această alcoolemie: echivalentul unui litru de tărie sau consumului a 5 sticle de vin ori a „foarte multe sticle de bere”.

