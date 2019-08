De Denisa Macovei,

Turcia și SUA traversează una din cele mai dificile perioade din istoria relațiilor bilaterale. Acestea sunt afectate de mai multe diferende serioase: pe de o parte, Fethullah Gülen, cel pe care Erdogan îl consideră principalul vinovat pentru puciul eșuat din 2016, trăiește în SUA.



Pe de altă parte, Washingtonul cooperează în Siria cu mișcarea kurdă YPG, considerată de Turcia drept organizație teroristă. Iar Turcia vizează cumpărarea de rachete rusești S-400, în pofida refuzului NATO de a achiziționa aceste arme.

Nici relațiile liderului turc cu Uniunea Europeană nu sunt cordiale. În urmă cu 5 zile, Recep Erdoğan a protestat față de sancţiunile pe care UE le-a impus Turciei pentru activităţile ilegale de forare a zăcămintelor de gaze în largul Ciprului şi a anunțat că prospecţiile în regiune vor continua.

Conflictul a pornit de la descoperirea din ultimii ani a unor zăcăminte uriaşe de gaze în Mediterana de Est a trezit interesul Ciprului şi al Turciei, ţări între care s-a declanşat un conflict pe această temă.

Pe plan intern, liderul turc își continuă vizitele și adunările populare, în care le vorbește oamenilor despre forța Turciei și noul ei sistem de guvernământ.

Vineri: steaguri și portrete pe stâlpi

Drumul de la aeroportul din Rize până la hotelul Ramada, unde aveam cazare, era împodobit ca de sărbătoare. Pe fiecare stâlp de iluminat flutura un steguleț turcesc, însoțit de un portret al președintelui Turcei. La fel și toate bannerele de pe bucata de aproximativ 60 de kilometri de autostradă.

Prima explicație venită din partea unui ghid a fost că e un obicei al locului. Pentru ca familia lui Recep Erdoğan este din Riza, oamenii își iubesc conducătorul și o fac public, împodobind mereu străzile și orașele.

Abia a doua zi aveam să aflu adevăratul motiv al decorării excesive: președintele turc venea în vizită în regiune.

Hotelul în care a stat președintele Turciei

Sâmbătă: sute de polițiști înarmați și actele la control

Eram la micul dejun când am aflat, mai degrabă am dedus, că președintele Turciei nu doar că vine în zonă, ci va locui în același hotel cu mine!

Savuram o cafea, cum altfel decât turcească, timp în care în sala de mese au apărut polițiștii. Mulți. Peste o sută. Îmbrăcați în uniforme, cu mitraliere la șold, cu priviri aspre și atente.

La fel și-n lobby, la lifturi, pe scări, pe esplanade din fața hotelului, zeci de polițiști și civili în haine negre.

Am mai aflat au fost verificate actele tuturor oaspetilor din hotel și liderul suprem al Turciei va ajunge la cazare după ora 18.00.

Tot etajul 11, penultimul, fusese închriat pentru președinte și oamenii lui și închis publicului. La etajul 12 al hotelului functionează un restaurant, care a fost de asemenea închiriat integral pentru sâmbătă seara de delegația prezidențială.

Filtre pe șosea, „no photos!” și o țigară pe terasă sub pază strictă

Pentru noi, sâmbătă a însemnat o zi de vizită la obiectivele turistice din zonă, locuri izolate pe unde nu prea ajunseseră ecourile vizitei președintelui.

Totuși, la întoarcerea către hotel, era aproape imposibil să ratezi informația că Erdogan se află în Rize. Nenumăratele filtre pe șosele nu lăsau să treacă neverificată aproape nicio pasăre în zbor.

Erau oprite absolut toate mașinile. În autocarul cu care călătoream a urcat un polițist care a discutat îndelung cu ghidul. Profitând de oprire, un turist a făcut o fotografie discretă forțelor de ordine care blocau șoseaua, dar a fost imediat reperat.

Un alt polițist a urcat în autocar și a transmis prin intermediul ghidului că fotografierea polițiștilor este strict interzisă, a cerut ca poza din telefonul turistului respectiv să fie imediat ștearsă și toți ceilalți pasageri să arate telefoanele pentru a se asigura că nu au fost făcute alte poze.

Nu era agresiv, părea chiar prietenos. Nu și arma pe care o purta la șold. Ne-am conformat.

Pe seară, hotelul își reluase aspectul obișnuit. Locul oamenilor în uniforme fusese luat de bărbați în negru, mult mai discreți, cu căști în urechi. Președintele era deja la etajul 11. Poate de aceea, după cină, când am ieșit să fumez pe o terasă, am fost însoțită și supravegheată de la o distanță totuși rezonabilă de un om de ordine. Eu am reintrat în hotel, el în dispozitiv.

Cu atâta pază în jur, am avut o noapte extrem de liniștită.

Bazarul închis, la aeroport avioane militare

Ar fi fost aproape imposibil, dar și inutil să ajungi în bazar, duminică. Și asta pentru că aproape trei sferturi din comercianți și-au închis magazinele și tarabele ca să participle la adunarea populară prilejuită de vizita președintelui.

Aceasta s-a desfășurat în piața centrală din Riza, pregătită cu o seară înainte cu ghirlande de flori și șiraguri de stegulețe. Accesul s-a făcut trecând prin numeroase filtre, iar zona a fost securizată cu mai multe rânduri de garduri.

Pe drumul spre aeroport am apucat să văd plutind sute de baloane roșii, cu semilună. Riza se pregătea să-l primească pe Erdogan. Discursul lui a fost transmis în direct, l-am văzut pe toate televizoarele din incinta aeroportului.

De-acolo urma să decoleze, în aceeași seară, către o altă adunare populară, în alt oraș. Pe pistă îl așteptau, atent supravegheate, două avioane militare și un elicopter.

