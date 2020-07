Vânzările magazinului online au urcat în trimestrul al doilea cu 48%, la 45,9 miliarde de dolari. Între timp, comercianţii au plătit Amazon mai mult pentru sponsorizarea produselor lor, pentru a ajunge la clienţii loiali ai companiei. Acest lucru a avut ca rezultat o creştere de 52% şi de 41% a veniturilor generate de serviciile pentru comercianţi şi a altor venituri, precum cele din publicitate.

Acţiunile Amazon au urcat cu 5% în urma publicării rezultatelor, joi, după închiderea tranzacţiilor.

În timp ce magazinele tradiţionale au fost nevoite să se închidă în perioada măsurilor de distanţare socială impuse de autorităţi, Amazon a angajat, în ultimele luni, 175.000 de oameni, iar cererea pentru serviciile oferite a crescut puternic.

Compania a anunţat că veniturile sale au urcat cu 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 88,9 miliarde de dolari.

Amazon anticipa că ar putea pierde bani în trimestrul al doilea, din cauza unor cheltuieli de aproximativ 4 miliarde de dolari pentru echipamentele de protecţie ale angajaţilor şi a altor cheltuieli legate de COVID-19. În pofida acestor cheltuieli, Amazon a câştigat 5,2 miliarde de dolari, un profit dublu comparativ cu profitul net obţinut în intervalul similar al anului trecut.

Jeff Bezos, care a fondat compania în iulie 1994 şi care este cel mai bogat om din lume, a afirmat într-un comunicat că “acesta a fost încă un trimestru extrem de neobişnuit”.

Acţiunile Amazon au urcat în acest an cu peste 60%, contribuind la creşterea averii lui Bezos, care este cel mai mare acţionar al companiei. Indicele S&P 500 a stagnat în aceeaşi perioadă.

Veniturile serviciilor cloud ale Amazon au crescut, la rândul lor. Astfel, veniturile diviziei Amazon Web Services (AWS) au avansat cu aproape 29%, la 10,81 de miliarde de dolari, dar au fost totuşi sub estimările analiştilor, de 10,95 de miliarde de dolari, potrivit datelor firmei de analiză Refinitiv.

Directorul financiar al Amazon, Brian Olsavsky, a declarat că profitul atât de mare a surprins, pentru că la momentul în care au fost publicate estimările pentru trimestrul al doilea toată lumea cumpăra produse cu marje mici de profit: “Toată lumea cumpăra măşti de protecţie, toată lumea cumpăra mănuşi, toată lumea cumpăra produse de băcănie. Acest mix nu este foarte profitabil. Ceea ce am văzut în trimestrul al doilea a fost nu doar că mixtul de cumpărături a început să revină la normal, ci şi că am putut să livrăm mai mult decât am crezut iniţial”.

Vânzările online de produse de băcănie s-au triplat faţă de anul anterior, iar orele de streaming video la nivel global s-au dublat, a arătat Olsavsky într-o conferinţă cu analiştii.

Amazon a obţinut şi un profit operaţional rar pentru afacerile internaţionale, atribuit creşterii cheltuielilor din partea clienţilor din Europa şi Japonia, în timpul pandemiei.

Compania anticipează pentru trimestrul al treilea vânzări nete de 87 de miliarde – 93 de miliarde de dolari, peste estimările analiştilor, de 86,34 de miliarde de dolari.

Olsavsky a mai spus că Prime Day, evenimentul de marketing al companiei care are loc de obicei în vară, va fi amânat pentru trimestrul patru, excluzând divizia din India.

Totodată, Amazon va aloca în trimestrul al treilea peste două miliarde de dolari pentru cheltuieli legate de COVID-19.

Amazon anticipează pentru trimestrul trei un profit operaţional de 2-5 miliarde de dolari, estimarea mediană fiind peste cea a analiştilor, potrivit firmei de analiză a datelor FactSet.

