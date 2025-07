Motivele pentru care 500 de oameni rămân fără loc de muncă

Decizia a fost luată după ce, la finalul anului 2024, gigantul IT din Iași înregistra deja o scădere de aproape 20% a numărului de angajați față de anul de vârf 2022, conform Ziarul de Iași.

Disponibilizările vizează în principal personalul din divizia RBS (Retail Business Services), responsabil cu realizarea de cataloage pentru clienții marketplace-urilor companiei.

Angajații afectați aveau rolul de a se asigura că detaliile produselor listate sunt specifice și complete.

Oficial, Amazon menționează că AI-ul și automatizarea sunt factori care contribuie la aceste schimbări. Acest aspect ridică întrebări despre viitorul pieței muncii în sectorul IT și necesitatea adaptării continue a competențelor angajaților.

„Ești absolut dispensabil. Sau măcar ușor de înlocuit. Dovada: Azi primești un mail în care afli că nu mai e nevoie de tine și de munca ta. Mâine vezi că jobul tău tocmai a fost scos la concurs. Tot pentru Amazon, dar India.”, a scris consultantul Doru Șupeală, pe Facebook.

„Amazon România a anunțat ieri că va da peste 500 de oameni afară, printr-un mail. Oameni loiali, cu vechime în companie de până la 13-14-15 ani. Oficial, o numesc încă o propunere. Tot ei zic și că AI-ul și automatizarea sunt de vină.” Doru Șupeală Recomandări Foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, „înfundați” chiar de intermediarul care le racola clienții: „Te-au primit oamenii, îți închideau dosarul!”

Reacția oficială a Amazon

Reprezentanții Amazon au confirmat informațiile pentru Ziarul de Iași, fără a oferi detalii exacte privind numărul de angajați afectați.

„În urma unei analize amănunțite, am anunțat planurile noastre care ar putea include reducerea numărului de angajați din echipa Retail Business Services din România. Am informat deja angajații ale căror roluri ar putea fi impactate și vom întreprinde măsurile necesare, pentru a le proteja drepturile în timpul acestui proces.”, a precizat Aleksandra Zarychta-Kuzalska, Corporate Communications Lead in CEE.

Concret, oamenii au aflat că ultima lor zi de muncă va fi 31 august, potrivit Hacking Work.

Impactul asupra comunității locale

Din cei aproximativ 600 de angajați vizați de noile concedieri colective, 80 sunt protejați legal (aflați în concedii de maternitate, creștere copil sau alte situații speciale). Ceilalți 504 nu beneficiază de nicio protecție și urmează să își piardă locurile de muncă.

Cei afectați spun că zvonuri despre concedieri circulau de acum două luni, dar orice întrebare a fost întâmpinată cu asigurări ferme că nu există un astfel de plan.

Angajații Amazon afectați de concediere spun că vor fi înlocuiți cu forța de muncă din India.

Recomandări Restructurare la Guvernul Bolojan: apar un Departament de Digitalizare și un director de HR extern. Răspuns pentru angajați: „Ce nu înțelegeți?”

„Oamenii afectați spun însă altceva: că e o luptă de putere pierdută de România în favoarea Indiei. Că businessul merge, dar se face mai ieftin – ori cel puțin așa își imaginează decidenții. Că unii manageri locali au încasat promisiuni, iar acum mimează surpriza. Și că, din nou, nu există nicio garanție pentru salarii compensatorii. «N-o pot numi altfel decât un eșec al leadershipului local», spune unul dintre reprezentanții angajaților.”, a adăugat Doru Șupeală.

Aceste disponibilizări au un impact semnificativ asupra pieței muncii din Iași.

„Într-un oraș cum e Iașiul, 500 de oameni concediați deodată înseamnă mai mult decât niște drame personale, pe care oricum ne-ar trebui mult mai multă empatie să le băgăm de seamă. Însă, pragmatic, înseamnă salarii mai mici pentru toți, vulnerabilitate colectivă numai bună de speculat de alți angajatori și o și mai mare presiune pe toată piața muncii.”, a precizat consultantul Doru Șupeală, pe pagina sa de Facebook.

„A costat așa mult nunta aia”

Pe Reddit, subiectul a fost discutat în urmă cu două zile.

„Păi dacă a costat așa mult nunta aia”, a scris cineva, făcând aluzie la ceremonia extravagantă de la Veneția, care a marcat căsătoria dintre Jeff Bezos și Lauren Sánchez, și care a costat aproximativ 46 de milioane de dolari.

Recomandări Cazul lui Onorel Haiducul, evadatul care a alergat polițiștii români prin păduri timp de 32 de zile. Greșeala de strategie repetată acum în cazul criminalului Emil Gânj

„Îți dai seama, să te dea afară după ce ai trecut 7 interviuri?”, a scris altcineva.

„Din păcate, cunosc mulți, prea mulți de acolo care și-au pierdut locul de muncă și vor rămâne jobless pentru mult timp. Unde bagi 500 de oameni în Iași în câmpul muncii? Anyway, acum câteva luni, Amazon Dev Center făcea lobby și presiuni către forțele de muncă să li se permită să dea oameni afară fără probleme sau să ofere beneficii.”, a povestit altcineva.

O persoană a oferit detalii și despre cunoștințele oamenilor concediați: „Nu e vorba doar de joburi de data entry, ci de un întreg departament cu foarte mulți experți în procese interne cu tot ce tine de website cum ar fi prețuri, promoții, lansări de produse, item quality etc. (..) Păcat că nu au reușit să convertească mai mulți în alte posturi cu atâtea cunoștințe…”

„Nu e vorba de joburi entry level, chiar departe de așa ceva, însă atât au putut ei pentru moment ca și cost reductions; nimic surprinzător din partea Amazon. ”, a completat altcineva.

Evoluția numărului de angajați Amazon la Iași

În 2016, compania avea 566 de salariați, iar în 2018 aproape își dublase efectivele.

Pandemia a adus o creștere explozivă, numărul angajaților ajungând de la aproximativ 500 la peste 4.000 într-un timp foarte scurt.

Însă, începând cu 2023, Amazon a început să-și revizuiască și să-și prioritizeze investițiile.

Rezultatele financiare din 2023-2024 au arătat că Amazon, ca multe alte companii IT din lume, nu a mai beneficiat de același impuls postpandemic.

În decembrie 2023, compania a anunțat o regrupare a resurselor în echipa Retail Business Services.

Astfel, la finalul anului 2024, gigantul IT de la Iași avea 3.424 de salariați, cu aproape 20% mai puțin decât în 2022, respectiv peste 4.200 de angajați.

La sfârșitul anului 2024, Amazon a decis să închidă în România departamentul de Machine Learning.