Amazon introduce roboți în depozite

Amazon a dezvăluit joi, 4 iunie, la un eveniment desfășurat în Londra, că va aloca peste 10 miliarde de euro pentru modernizarea centrelor de depozitare și livrare din mai multe țări europene, printre care Regatul Unit, Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia, Cehia și Slovacia, potrivit Euronews. Această investiție vine după ce compania a raportat investiții record de peste 60 de miliarde de euro în Europa în 2025.

O parte semnificativă a finanțării va fi direcționată către implementarea roboților și automatizarea centrelor de sortare. Printre noile tehnologii se numără o versiune actualizată a robotului autonom Proteus, capabil să înțeleagă comenzile angajaților în limbaj uman.

Compania a susținut că sistemele sunt proiectate să preia sarcinile fizice dificile, astfel încât angajații să se poată concentra pe alte activități.

Sunt promise 25.000 de noi locuri de muncă

Ca parte a planului său, Amazon va crea 25.000 de locuri de muncă în Europa în următorii ani, majoritatea fiind în centrele de sortare. În plus, compania a lansat un fond de 1 miliard de dolari (aproximativ 860 de milioane de euro) destinat pregătirii profesionale a angajaților până în 2030. Aceasta este o componentă a unui program global de 2,5 miliarde de dolari pentru dezvoltarea competențelor forței de muncă.

Fondurile vor sprijini formarea angajaților în domenii precum securitatea cibernetică, dezvoltarea software, logistică, energie regenerabilă și mecatronică, iar programul va fi disponibil în câteva țări europene.

Dezvoltarea Amazon în Europa este uriașă. Compania susține deja peste 1,5 milioane de locuri de muncă pe continent, incluzând 230.000 de angajați direcți, peste 400.000 de lucrători din rețeaua sa extinsă și peste 600.000 de locuri de muncă asociate celor 200.000 de afaceri mici și antreprenori europeni care își vând produsele prin intermediul platformei Amazon.

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