Aflat pe litoral, într-un club, Cabral, în calitate de bărbat singur, profită din plin de libertate. După ce au schimbat câteva vorbe, s-au mângâiat, s-au sărutat și au dansat împreună, Cabral și șatena misterioasă au plecat din club către cazare. Înainte de asta, au așteptat împreună un taxi care să-i ducă la destinație.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În urma imaginilor surprinse de Cancan.ro, Cabral a dat o declarație scurtă, fără a confirma sau infirma presupusa relație. Acesta a preferat să păstreze discreția, așa cum a obișnuit de fiecare dată.

„Salut. Nimic de declarat. Mulțumesc, zi bună”, a fost mesajul pe care l-a transmis Cabral, potrivit Spynews.ro.

Andreea și Cabral au divorțat după 15 ani de căsnicie

Andreea și Cabral Ibacka au divorțat după 15 ani de căsnicie și 18 ani de relație. După câteva zile de tăcere, în care niciunul nu a comentat speculațiile cu privire la separare, actrița a confirmat despărțirea de tatăl copiilor ei, în luna mai a acestui an.

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și, pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi.

Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt (…)”, este o parte din mesajul transmis de actriță.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE