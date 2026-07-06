Decizia a stârnit o amplă dezbatere în mediul online din China, unde milioane de utilizatori s-au împărțit între susținerea companiei locale și apărarea drepturilor de proprietate intelectuală ale celebrului brand francez.

De ce a fost condamnată Molly Tea

Potrivit presei chineze, tribunalul din provincia Jiangsu a concluzionat că lanțul de bubble tea cu sediul în Shenzhen a copiat celebrul motiv floral cu patru petale folosit de Louis Vuitton.

Ulterior, Tribunalul din Suzhou a dispus ca Molly Tea să înceteze folosirea logo-ului, să publice scuze oficiale și să achite despăgubiri în valoare de 10,3 milioane de yuani (aproximativ 1,5 milioane de dolari).

Potrivit publicației China Daily, compania și firmele afiliate au depus mai multe cereri de înregistrare a unor mărci comerciale, însă acestea au fost respinse de Administrația Națională a Proprietății Intelectuale din China.

Singura marcă acceptată a fost cea care conține denumirea „Molly Tea” scrisă cu caractere chinezești.

Cazul a divizat internetul

Hotărârea instanței a generat un val de reacții pe rețelele sociale. Un hashtag dedicat cazului a depășit 400 de milioane de vizualizări și a adunat zeci de mii de comentarii.

Mulți utilizatori au apărat compania chineză, susținând că simbolurile geometrice similare au fost folosite de-a lungul istoriei și nu aparțin exclusiv unui brand.

Un utilizator al platformei Weibo a scris că „va bea zilnic un pahar de ceai Molly Tea” pentru a-și arăta sprijinul față de companie.

Același comentator a adăugat: „Lăsați-mă în pace. Ei doar profită de faptul că strămoșii noștri nu au depus cereri de brevete”.

Pe platforma RedNote, un alt utilizator a susținut: „Astfel de forme geometrice de bază au fost folosite peste tot de-a lungul istoriei, nu doar în China”.

Nu toate reacțiile au fost favorabile companiei Molly Tea.

Un utilizator Weibo a transmis că cei care apără logo-ul companiei ar trebui „să studieze mai întâi dreptul”, argumentând că Louis Vuitton a înregistrat legal designul și beneficiază de protecția oferită de legislația privind mărcile comerciale.

Un alt comentator a apreciat că Louis Vuitton este îndreptățit să își protejeze proprietatea intelectuală și că alte companii nu au dreptul să reproducă elemente distinctive ale brandului, indiferent de domeniul în care activează.

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